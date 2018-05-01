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Самойлова провела первую репетицию на сцене «Евровидения»
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    Самойлова провела первую репетицию на сцене «Евровидения»

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    Самойлова провела первую репетицию на сцене «Евровидения»

    Москва, 1 мая. Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», впервые прорепетировала свой номер на сцене в Лиссабоне. Видео прогона можно посмотреть на странице смотра в YouTube.

    На записи Самойлова сидит на возвышении, напоминающем скалу. На сцене можно увидеть трех бэк-вокалистов и танцоров.

    Напомним, что российская делегация на «Евровидении-2018» прибыла в столицу Португалии накануне. Декорации для номера Самойловой привезли еще две недели назад.

    Первый полуфинал конкурса пройдет 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая.

    Автор: Алексей Громов
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