Трагедия 2 мая: националисты празднуют, за смерть 48 одесситов не ответил никто

Одесса готовится к печальной дате. Четыре года назад десятки людей погибли от рук украинских неонацистов в Доме профсоюзов. Каждый готовится по-своему.

У радикалов — «праздник»

В стане радикалов настроение приподнятое. Националистические партии «Свобода», «Правый сектор»1 и «Национальный корпус» проведут праздничное шествие по случаю «победы одесситов над русским миром».

Украинские националистические партии «Свобода», «Национальный корпус» и «Правый Сектор» планируют устроить праздничное шествие в честь массового убийства одесситов 2 мая 2014 года.



Марш планируют начать в центральном парке Одессы им. Т. Г. Шевченко. pic.twitter.com/iYVHFGefWd — Ivanich (@Siberia_Russ_) April 30, 2018

Лидер «Уличного фронта» Демьян Ганул заявил, что не считает погибших в Доме профсоюзов людьми. И не считает их убийство преступлением.

Киевские власти благосклонно относятся к подобным проявлениям «патриотизма». Многие ее представители и сами прониклись атмосферой «праздника» четыре года назад. Например, народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко провел фотосессию на фоне погибшего в пожаре человека.

Силовики приведены в состояние повышенной боеготовности

В преддверии 2 мая в Одессу стянуты дополнительные силы полиции и национальной гвардии.

«Ситуация очень напряженная. С 1 по 10 мая в Одессе будет введен режим усиленного патрулирования, в город действительно прибыли дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии… Есть информация о том, что могут быть попытки провокаций», — цитирует офицера полиции украинское издание «Страна».

Центр города патрулируют силовики в масках и с автоматами.

В центре Одессы замечены автоматчики в маскахhttps://t.co/qxz1myrV7K — Одесса NEWSC (@newsc_odessa) April 30, 2018

30 апреля сотрудники СБУ провели шумную операцию в районе Черемушек. Якобы служебная собака учуяла взрывчатку.

«Стоило СБУ начать патрулировать улицы — и на следующий же день они находят грузовик со взрывчаткой. Т.е. тут два варианта. Или взрывчатку у нас возят по улицам примерно с той же частотой, что и картошку. Или перевозку взрывчатки курировали те же, кто вывел СБУ на улицы. Оба варианта представляются очень… многообещающими», — написал журналист Юрий Ткачев на своей странице в социальной сети Facebook.

На счету силовиков также пресечение «несанкционированного марша» активистов «куликового поля».

В Одессе полиция остановила несанкционированный «марш» активистов Куликового поля (ВИДЕО)https://t.co/vtK6ISZKS0 pic.twitter.com/FWHkRUaSOW — Одесса 048.ua (@odessa048ua) May 1, 2018

Без надежды на справедливость

Вот уже четыре года украинские правоохранители имитируют расследование преступлений 2 мая. Результаты их деятельности, мягко говоря, скромные. Ни один из убийц до сих пор не осужден. Хотя преступления многих попали на камеру.

«Евромайдановец» Сергей Ходияк вел прицельный огонь как по правоохранителям, так и по сторонникам федерализации Украины. Против «активиста» возбудили уголовное дело. Но прокуратура и суд не проявили энтузиазма. Ходияк сначала находился под домашним арестом. Впоследствии прокуроры «забыли» продлить ему меру пресечения. «Активист» свободен как вольный ветер.

Убийца одесситов Сергей Ходияк находится на свободе: киевский Печерский райсуд сначала освободил его под домашний арест, а потом мера пресечения закончилась, и прокуроры почему-то не стали её продлевать. #одесса #odessa https://t.co/vF7YqFwtkN — Монитор Юг (@monitoryug) May 1, 2018

Еще один адепт «Евромайдана», Всеволод Гончаревский, добивал людей, выпрыгивавших из окон Дома профсоюзов. 19 августа 2014 года его арестовали. Однако визит «побратимов» в апелляционный суд убедил служителей Фемиды отпустить этого молодого человека. Уголовное производство в отношении Гончаревского закрыто.

«Сотник Мыкола» стрелял по окнам Дома профсоюзов. Печерский районный суд города Киева не увидел необходимости заключать его под стражу. Правда, спустя несколько месяцев стрелок скончался в больнице от заболевания легких.

Так вроде как в 2015 году на свидание к бандере отправился? — Voronezh36 (@Voronezh1586) May 2, 2017

К другим радикалам украинские правоохранители претензий не имеют.

Политики и чиновники в безопасности

Причастные к трагедии должностные лица также ушли от ответственности. Учитывая степень заинтересованности киевских властей в объективном расследовании, это было не трудно.

Высказывается мнение, что организаторами бойни выступили спикер Рады Андрей Парубий, глава СНБО Александр Турчинов и Александр Немировский, занимавший тогда должность губернатора Одесской области.

Экс-заместитель начальника милиции Одесской области Дмитрий Фучеджи поделился интересными фактами, предшествовавшими трагедии. Он напомнил, как Андрей Парубий раздавал бронежилеты «активистам Майдана», специально завезенным в Одессу за несколько недель до роковой даты.

По словам Фучеджи, губернатор Александ Немировский отвечал за финансирование «майдановцев». Бывший милиционер также рассказал, что 2 мая в 12.00 главные силовики были собраны на совещание в прокуратуре. Отсутствие доступа к мобильной связи помешало им оперативно отреагировать на бойню на Куликовом поле. Фучеджи предполагает, что бесполезное совещание было частью чудовищного плана.

Однако о проверке изложенных фактов следствием вопрос не ставится. Тем более не идет речи об ответственности Парубия, Турчинова, Немировского и других политиков за смерти людей в Доме профсоюзов. Местные чиновники также остались безнаказанными.

«Куликовцы» в тюрьме

Зато активисты «Куликового поля» годами находятся в СИЗО по надуманным подозрениям. Долгое время суды откровенно саботируют свою работу. Все четыре районных суда Одессы под разными предлогами отказались слушать дела «куликовцев». В итоге они оказались в производстве Ильичевского районного суда Одесской области.

18 сентября 2017 года случилось неожиданное. Суд постановил освободить заключенных под стражу куликовцев. В решении отмечалась вопиющая некомпетентность следствия: отсутствие каких-либо доказательств вины подсудимых, их безосновательное содержание под стражей на протяжении трех с половиной лет, не проведение целого ряда необходимых следственных действий (в том числе экспертиз допросов свидетелей) и многие другие вопиющие нарушения.

«Стороной обвинения не выяснены обстоятельства получения потерпевшими телесных повреждений и не установлены обстоятельства смерти некоторых из них: место, время и орудие преступления и т. д. (согласно материалам указанных выше судебно-медицинских экспертиз, не исключается, что смерть некоторых пострадавших произошла на Куликовом поле, а не на Греческой площади)», — цитирует решение «Страна».

Следует отметить, что радость от справедливого решения оказалась недолгой и неполной. После оглашения оправдательного приговора сотрудники СБУ вручили двум ключевым фигурантам Долженкову и Мефедову подозрения в новом преступлении. На этот раз «куликовцам» инкриминируется сепаратизм. Оба активиста снова отправились за решетку.

1 Организация запрещена на территории РФ.