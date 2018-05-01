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Итальянского журналиста Джоржио Бьянки задержали в киевском аэропорту «Борисполь»
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    Итальянского журналиста Джоржио Бьянки задержали в киевском аэропорту «Борисполь»

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    Итальянского журналиста Джоржио Бьянки задержали в киевском аэропорту «Борисполь»

    Киев, 1 мая. Итальянский журналист Джорджио Бьянки задержан в киевском аэропорту «Борисполь». На Украину он прилетел, чтобы посетить траурные мероприятия в Одессе.

    Известно, что в 2015 году Бьянки, имея официальное разрешение от украинских властей, работал в Донбассе, где снял несколько фоторепортажей, а также работал над документальными фильмами. Серии снимков Бьянки были представлены позднее на нескольких выставках. В этом году журналист хотел продолжить работу над видеоматериалом в Одессе, однако оказалось, что ему запретили въезд в страну.

    С этим решением итальянца ознакомили в «Борисполе», заявив, что в связи с этим он будет первым же рейсом депортирован домой, но затем его отвели на повторный допрос, пишет ТАСС.

    Автор: Алексей Громов
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