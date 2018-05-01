Сирия, 1 мая. В результате бомбардировки ВВС США в Хасаке погибли порядка 20 мирных жителей. Один из высокопоставленных командиров курдов был убит на западе провинции Ракка. Продолжаются переговоры между властями САР и боевиками на севере Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: восстановили научно-исследовательский центр у населенного пункта Масиаф в Хаме.

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе боев с САА к югу от Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает вести переговоры с САА на севере Хомса.

Международная коалиция: намеревается построить новую военную базу в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо; провела бомбардировки в провинции Хасака, погибли мирные жители.

ВС Турции: восстановили больницу в городе Аль-Баб на севере провинции Алеппо.

Курды: потеряли одного из высокопоставленных командиров на западе Ракки.

Провинция Дамаск

По информации военного источника в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), на южных окраинах Дамаска продолжаются ожесточенные боестолкновения между частями Сирийской арабской армии (САА) и отрядами «Исламского государства». Силы САР наносят массированные удары по укрепрайонам террористов. Видеозапись с места событий была опубликована Twitter-каналом (markito0171). Отмечается, что подразделения Башара Асада во главе со 105-й бригадой САА ведут бои с ИГИЛовцами одновременно на нескольких направлениях. Как передает новостное агентство Al Masdar News, под контроль САА перешли несколько строений, расположенных между кварталами Аль-Кадам и Хаджар Аль-Асвад. В настоящее время столкновения разворачиваются у здания школы, которое используется боевиками в качестве центра управления. По меньшей мере восемь исламистов были уничтожены во время противостояния. Кроме того, силам САР удалось разрушить более десяти траншей и подземных тоннелей ИГ.

Провинция Алеппо

Турция отстроила новую больницу в городе Аль-Баб на севере Алеппо, передает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq). Известно, что прежнее здание госпиталя было разрушено во время столкновений с террористами «Исламского государства» в феврале прошлого года.

Между тем поступила информация о том, что американские и французские войска намереваются построить военную базу в районе города Манбидж. Ранее сообщалось о том, что военный конвой США и Франции прибыл на северо-восток Алеппо для патрулирования территорий, занимаемых радикальными курдскими формированиями. Это может обострить отношения между Турцией и США. Напомним, Вашингтон поддерживает радикалов из Отрядов народной самообороны (YPG), связанных с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК), однако данные формирования представляют угрозу для территориальной целостности Турецкой Республики.

Провинция Хомс

Twitter-канал (MIG29_) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, базирующиеся на территории Растанского котла на севере Хомса, все еще не достигли мирного соглашения с сирийским правительством. Ранее поступали сообщения о том, что исламисты готовы оставить занимаемые районы в случае, если эвакуация будет проведена российскими военными полицейскими. Тем не менее по данным военного источника в Twitter (sayed_ridha), переговоры все еще продолжаются. Между тем дополнительные подразделения Сирийской арабской армии (САА) стягиваются к линии разграничения сил сторон.

Провинция Ракка

Один из наиболее высокопоставленных командиров поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF) по имени Ахмед Кобани был убит на западе провинции. Неизвестные нападавшие на мотоциклах открыли огонь по его автомобилю в районе шоссе Ат-Табка — Джарния. Кобани скончался мгновенно. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, на данный момент ни одно из антиправительственных формирований не взяло на себя ответственность за проведение атаки. Местные активисты полагают, что нападавшие принадлежали к числу местных арабских племен. Таким образом, напряженность между жителями и курдскими отрядами, контролирующими северную часть провинции, продолжает нарастать. Напомним, впервые вооруженные стычки между курдами и членами племен вспыхнули несколько месяцев назад после того, как курдская милиция «Асайиш» арестовала одного из местных лидеров, не имея на то законных оснований.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что силы САР завершили реконструкцию здания научно-исследовательского комплекса у населенного пункта Масиаф, подвергшегося бомбардировке израильских военных самолетов в сентябре 2017. Кроме того, был восстановлен ангар, уничтоженный Израилем в ноябре прошлого года в районе города Хасия.

Между тем стали известны имена десяти человек, погибших в результате израильских ударов по военной базе союзников Сирийской арабской армии (САА) в Хаме, передает в сети Twitter военный источник (Alex45563776). Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля авиация Израиля атаковала объекты проправительственных сил на западе региона.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, возобновили бомбардировки в провинции Хасака. Как передает информационный портал Al Masdar News, в результате авианалетов западного альянса множество гражданских лиц, были убиты или получили ранения. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что коалиционная авиация ударила по территории небольшого населенного пункта Таль Джабер, расположенного недалеко от сирийско-иракской границы. Это привело к гибели 20 местных жителей. Представители коалиции пока никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)