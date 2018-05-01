Главные новости 1 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 1 мая.

Обстановка в Армении накаляется и разворачивается в сторону большой войны, а главная цель США в этом случае заключается в нейтрализации базы в городе Гюмри. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский, комментируя митинги в Ереване. Разворот в сторону большой войны: Сатановский назвал главную цель США в Армении.

Петр Порошенко отменил АТО, чтобы развязать себе руки в Донбассе и получить рычаги контроля над всеми силовыми структурами Украины, считает военный эксперт Борис Рожин. «Верх цинизма и слабоумия»: Порошенко отменил АТО, чтобы развязать себе руки в Донбассе.

Составлен список пяти самых недорогих, но надежных внедорожников, которые можно приобрести в России. Пределом стоимости автомобиля были указаны полмиллиона рублей. Назван топ-5 самых недорогих внедорожников в России.

Пользователи соцсетей комментируют заявления представителей властей США и президента Украины Петра Порошенко о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину «Прокручивает варианты, кому выгоднее продать»: соцсети обсуждают слова Порошенко о Javelin.

Народная артистка Советского Союза Мая Кулиева умерла в Туркмении на 98-м году жизни. Она являлась первой в истории Туркменистана исполнительницей оперных арий европейских произведений. Оперная певица Мая Кулиева умерла в Ашхабаде.

Ряд экспертов полагают, что популярный мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России так же, как Telegram уже летом этого года. WhatsApp может быть заблокирован на территории России уже летом — СМИ.

Канадский актер Райан Рейнольдс поздравил съемочную команду фильма «Мстители: война бесконечности» с успешным стартом в прокате. Поздравление он сделал в стиле своего знаменитого героя Дэдпула. Железный человек не принял Дэдпула в команду «Мстителей».

Последний снимок из фотоаппарата Семена Золотарева — одного из участников печально известного похода группы под руководством Игоря Дятлова — таит в себе разгадку тайны перевала. Об этом заявил уральский исследователь Валентин Дегтерев. Уральский ученый заявил, что разгадал тайну перевала Дятлова.

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем в понедельник был избит в центре Киева. Депутат Рады избит в ходе дорожного конфликта в Киеве.

Сирия, 1 мая. SDF усиливает свои ряды в Дейр-эз-Зоре за счет боевиков ИГ;1 ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по ИГ в пустыне Бадия; ИГ продолжает оказывать САА сопротивление на юге Дамаска. Сирия новости 1 мая 07.00: SDF платят жалованье боевикам ИГ; ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по ИГ в пустыне Бадия.

1 Организация запрещена на территории РФ.