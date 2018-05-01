Донбасс сегодня: чекисты ЛНР предотвратили катастрофу, потери морской пехоты ВСУ

Донбасс, 1 мая. ДНР и ЛНР под огнем минометов ВСУ, есть раненые мирные жители. Киев готовил диверсии в ЛНР, чекисты Луганска предотвратили катастрофу. Морпех ВСУ свел счеты с жизнью. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

МГБ ЛНР предотвратило диверсию

На одном из магистральных кабелей связи в городе Краснодоне Луганской народной республики было заложено взрывное устройство. Информацию получили луганские чекисты от своих «коллег» в спецслужбах «незалежной». При отработке данных была найдена взрывчатка. Последствия возможной диверсии могли быть плачевными — республика осталась бы без связи, Интернета и банковской системы.

Слаженные и оперативные действия госбезопасности ЛНР предотвратили диверсию. От источников в спецслужбах Украины сотрудники госбезопасности узнали также о комплексном плане киевского руководства по дестабилизации обстановки в ЛНР. План включает в себя покушения на должностных лиц ЛНР, а также проведение диверсионно-террористических актов на объектах гражданской и военной инфраструктуры.

Подготовка диверсий и терактов, по данным МГБ ЛНР, осуществлялась лично начальником главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Александром Куцем. В Луганске против него возбудят уголовное дело.

Оперативная обстановка

Все ключевые участки обороны Донецкой народной республики и юго-западные границы Луганской народной республики в минувшие сутки были под огнем украинских силовиков. По ДНР огонь велся из тяжелых минометов и гранатометов, также в направлении Докучаевска работал украинский танк. По ЛНР стреляли из 82-мм минометов и боевых машин пехоты.

Всего было выпущено более 700 снарядов и мин по 16 населенным пунктам обеих республик. Режим прекращения огня нарушен украинской стороной 31 раз.

Новая тактика войны

Вооруженные силы Украины начали открывать огонь по мирным гражданам и объектам жилого фонда и инфраструктуры в дневное и утреннее время. Ранее 99% обстрелов происходили в ночное время. В понедельник днем в поселке Еленовка ранен мирный житель 1976 года рождения. Во вторник 1 мая ранения получила супружеская пара из поселка Верхнеторецкое, из той его части, которая находится на территории ДНР.

Украинский морпех устал от войны

Даже в элитных частях украинской армии случаются суициды. Так в 36 бригаде морской пехоты ВСУ под Павлополем (Мариупольское направление) погиб старший матрос Кизимов. По утверждению разведки ДНР, причиной гибели матроса стало его нежелание участвовать в войне против своего народа и постоянные конфликты с сослуживцами.

Продажа оружия в ВСУ

В 54 отдельной механизированной бригаде украинской армии в районе Светлодарской дуги в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Луганск» проходит проверка материальных средств. По результатам проверки установлены недостачи боеприпасов и оружия. Проверкой также подтверждены факты сбыта оружия и боеприпасов украинскими военными членам криминальных группировок.

Месячник розыска дезертиров

В период мая в зоне 2018 года ответственности ОТГ «Луганск» будет проходить розыск сбежавших военнослужащих украинской армии. Это связано со сменой формата и режима силовой операции. Отмечается, что только в зоне ответственности указанной группировки насчитывается более 500 дезертиров.

Украинские СМИ «увидели» партизан в ЛНР

После неудачной попытки проведения спецслужбами Украины диверсии на магистральном кабеле связи ЛНР украинские СМИ тут же принялись выгораживать своих особистов. Буквально с ходу была придумана версия о неких «партизанах», которые якобы не дают покоя «террористам ЛНР».

Налицо дезинформация и подмена понятий. Ведь партизан по определению — это человек, ведущий войну против оккупантов, а диверсант — исполнитель терактов и диверсий по заказу спецслужб. Луганские спецслужбы, как сообщалось выше, располагают данными о проведении спецслужбами Украины диверсий и терактов в ЛНР. Данная информация и позволила избежать приведения в действие заложенной взрывчатки.

Украинской же аудитории пытаются «впарить» версию о наличии неких «партизанских отрядов», противостоящих «оккупационным властям». На деле же получается — стандартная диверсионно-террористическая тактика украинских спецслужб, доказавших, что единственными «оккупантами и агрессорами», от которых нужно защищать Украину, — это они сами и войска Киева.