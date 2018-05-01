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Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи проведут саммит 9 мая
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    Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи проведут саммит 9 мая

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    Лидеры Японии, Китая и Южной Кореи проведут саммит 9 мая

    Токио, 1 мая. Лидеры КНР, Южной Кореи и Японии проведут встречу в Токио 9 мая. В ходе переговоров будет обсуждаться возможность сотрудничества для денуклеаризации корейского полуострова, сообщила сеульская администрация.

    По ее данным,  японский премьер Синдзо Абэ, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин обсудят итоги межкорейского саммита, прошедшего в Пханмунджоме, и ситуацию в мире.

    Премьер-министр Японии уже официально подтвердил факт проведения трехстороннего саммита. На «полях» пройдет первый за шесть с половиной лет визит главы Южной Кореи в Японию.

    Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил о готовности в любое время вести диалог с Японией. В свою очередь о своей готовности вести диалог с Пхеньяном сообщили и власти Южной Кореи. 

    Автор: Алексей Громов
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