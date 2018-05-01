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Умер слон, из-за которого Брижит Бардо могла стать россиянкой
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    Умер слон, из-за которого Брижит Бардо могла стать россиянкой

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    Умер слон, из-за которого Брижит Бардо могла стать россиянкой

    Москва, 1 мая. Бывший цирковой слон по кличке Непал умер в Монако. Его приютила семья князя Альбера II, сообщили зоозащитники.

    «Непал оставил нас из-за хронической болезни почек. Он боролся до конца, окруженный заботой и уходом», — написала «Ассоциация друзей Беби и Непала» в социальной сети Facebook.

    Слону было 48 лет.

    Напомним, что в 2012 году префект французского Лиона решил усыпить слонов Беби и Непала из-за подозрений на турберкулез. Решение было обжаловано в государственном совете Франции, в результате постановление об усыплении слонов остановили.

    Известная актриса и зоозащитника Бриджит Бардо пригрозила, что может обратиться за получением российского гражданства, как это сделал Жерар Депардье, если власти Франции не откажутся от планов усыпить слонов.

    Автор: Алексей Громов
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