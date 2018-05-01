Сирия: курды и США придумали, как подавлять протесты, — 25 жителей Хасаки убиты ударом коалиции

ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли новый массированный удар по мирным районам Сирии. Под ударом оказалось поселение Эль-Фадыль, расположенное к юго-востоку от города Хасака. По сведениям информагентства SANA News, в результате удара погибли как минимум 25 местных жителей, десятки человек получили ранения. Что сделали мирные сирийцы Вашингтону и будет ли этот вопиющий инцидент замечен западными СМИ? Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Источники уже назвали данную трагедию очередной «резней», устроенной США и ее союзниками в отношении мирного населения арабской республики. И действительно подобный инцидент далеко не первый за всю историю сирийского кризиса. Курдские вооруженные формирования и курирующие их американские силы уже не раз совершали военные преступления против граждан Сирии.

Регулярные сообщения о гибели мирных жителей, поступающие из северо-восточной части САР, давно развеяли последние сомнения в том, что истинной целью курдов и Соединенных Штатов будто бы является борьба с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ). Данная трагедия в очередной раз доказывает, что их главный враг — сирийский народ, мешающий спокойно захватывать богатые нефтью территории арабской республики.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов подчеркнул в интервью корреспонденту ФАН, что данный удар по жителям Хасаки нельзя считать случайностью или ошибкой. По его мнению, это намеренное массовое убийство. Такие крайне радикальные шаги являются частью захватнического плана курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и США.

«Это не единичный эпизод. Мы наблюдали уже целый ряд таких ударов. Надо признать, что это часть политики, одна из целей и американской коалиции, и курдов. Таким образом они обеспечивают себе продвижение в тех районах, которые они считают необходимым занять. В тех регионах, где проживает не курдское, а арабское население чаще всего и происходят подобные инциденты, которые можно классифицировать как военное преступление против мирных граждан. Это часть их тактики. Коалиция Соединенных Штатов поддерживает курдские группировки, которые стараются захватить как можно больше территорий и контролировать самые важные стратегически районы. Это, собственно, является целью и самого Вашингтона», — заметил эксперт.

Этот бесчеловечный план, направленный на истребление несогласных с захватническими амбициями США и курдов, вполне сравним с терактами, устраиваемыми боевиками ИГИЛ1 или «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Подобные террористические методы уже стали частью стратегии курдов и западной коалиции. При этом о них почти не пишут в газетах, и все совершенные преступления затираются сообщениями о якобы продолжающейся операции против ИГ1. Потому курдские боевики и американские войска чувствуют свою полную безнаказанность и все чаще прибегают к столь радикальным приемам.

«Главной целью Соединенных Штатов в Сирии по-прежнему остается устранение неугодного правительства Башара Асада. Она никуда не делась. Для выполнения этой задачи применяются даже и такие методы, а также активно используются радикальные курдские формирования», — подчеркнул Борис Долгов.

Он добавил, что цели США и курдов на определенном этапе сирийского конфликта совпали — они заключаются в развале арабской республики. Более того, совпали нынешние союзники и в способности пойти на любой шаг, даже на тот, который непосредственно связан с убийством мирных граждан, ради выполнения собственных стратегических задач.

«И те и другие намерены контролировать как можно большую территорию в Сирии. Для этого они готовы либо изгонять несогласных местных жителей посредством всяческих репрессий, либо вот так, как при сегодняшнем случае, «зачищать» от них интересующие территории. Ведь почти все сирийцы, и прежде всего, конечно, арабы, протестуют против того, чтобы курды создавали в этих регионах свою местную власть, которая никогда не учитывает интересы других национальностей», — пояснил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.