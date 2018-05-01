«Демонстрация возможностей»: НАТО объяснила, зачем ей британские «Тайфуны» в Черном море

Лондон, 1 мая. НАТО усиливает свое присутствие в акватории Черного моря британскими истребителями «Тайфун». Сегодня стало известно, что военные самолеты направились в этот регион для поддержания сил альянса. Там они присоединяться к полицейской миссии над Черным морем. По словам представителей пресс-центра Королевских воздушных сил Британии, перед военными летчиками поставили задачу бороться с «потенциальной агрессией», которая, как считают в НАТО, исходит со стороны РФ.

Уточняется, что аккредитацию истребители «Тайфун» прошли на военной базе Румынии. Представитель министерства Испании заявил, что отправка британских самолетов в акваторию Черного моря направлена на демонстрацию возможностей Североатлантического Альянса к объединению, пишет РИА Новости.

Стоит отметить, что такое объяснение выглядит оправданием военных чиновников НАТО на фоне все чаще звучащих заявлений о несостоятельности организации из-за разницы политических взглядов руководителей стран-участниц.

В свою очередь в Великобритании отметили важность патрулирования Черного моря с воздуха, это, может предотвратить возможные угрозы. В Румынии согласны с английскими коллегами и отмечают, что совместный мониторинг гарантирует, что силы НАТО могут быстро и эффективно погасить любую угрозу. Между тем, стало известно, что военные летчики Германии массово увольняются из Бундесвера, срывая планы НАТО.