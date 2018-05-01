МАГАТЭ прокомментировало заявление Нетаньяху о ядерной программе Ирана

Москва, 1 мая. Работа Ирана в ядерной сфере не выходила за рамки научных исследований, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Агентство также определило, что эти мероприятия не выходят за рамки технической обоснованности и научных исследований, а также приобретения определенных технических способностей и возможностей», — цитирует ТАСС слова официального представители организации.

До 2003 года Иран создал структуру для координации работы по созданию ядерного оружия. Однако после 2003 года эта деятельность не была направлена на создания или разработку оружия. По оценке агентства, в Иране до 2003 года был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства. Некоторые мероприятия проводились и после 2003 года.

Ранее премьер-министр Израиля Биньамин Нетаньяху заявил, что в его распоряжении имеются 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана есть секретная военная составляющая.