Экс-постпред Красноярского края в правительстве найден мертвым в Подмосковье

Красноярск, 1 мая. Бывший постоянный представитель Красноярского края Михаил Латышев найден мертвым в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах региона.

В подмосковной полиции сообщили об обнаружении тела мужчины в коттеджном поселке «Лесные дали» в Одинцовском районе. Как оказалось, погибший является бывшим руководителем постоянного представительства Красноярского края при правительстве России.

Отмечается, что, скорее всего, Латышев перед смертью был сильно пьян и упал с высоты. По некоторым данным, он планировал в ближайшем будущем отдых у моря, однако, как утверждают источники, в последнее время серьезно злоупотреблял алкоголем. Точные причины смерти экс-постпреда Красноярского края на данный момент выясняются.

Латышев занимал этот пост с 2014 по 2017 года.