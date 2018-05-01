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Экс-постпред Красноярского края в правительстве найден мертвым в Подмосковье
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    Экс-постпред Красноярского края в правительстве найден мертвым в Подмосковье

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    Экс-постпред Красноярского края в правительстве найден мертвым в Подмосковье

    Красноярск, 1 мая. Бывший постоянный представитель Красноярского края Михаил Латышев найден мертвым в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах региона.

    В подмосковной полиции сообщили об обнаружении тела мужчины в коттеджном поселке «Лесные дали» в Одинцовском районе. Как оказалось, погибший является бывшим руководителем постоянного представительства Красноярского края при правительстве России.

    Отмечается, что, скорее всего, Латышев перед смертью был сильно пьян и упал с высоты. По некоторым данным, он планировал в ближайшем будущем отдых у моря, однако, как утверждают источники, в последнее время серьезно злоупотреблял алкоголем. Точные причины смерти экс-постпреда Красноярского края на данный момент выясняются.

    Латышев занимал этот пост с 2014 по 2017 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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