Жертвами удара коалиции США стали 25 мирных жителей Сирийское национальное агентство SANA сообщило о жертвах авиаудара, который нанесли воздушные силы коалиции США в пригороде Хасаки на севере арабской республики. По данным местных источников, в результате бомбардировки погибли 25 мирных жителей деревни Эль-Фадыль. Сирийские журналисты называют атаку «новой резней американской коалиции».

Националисты сорвали первомайский марш в Одессе Близ Оперного театра в Одессе, прошел митинг, приуроченный к Первому мая. Его организовали несколько десятков пророссийских активистов, в основном пенсионеры и пожилые люди. По случаю праздника они требовали достойных пенсий, снижения тарифов и повышения зарплат. После мероприятия одесситы намеревались пройтись маршем до Куликова поля, но сделать это им помешали националисты. Между сторонами возникла перепалка. В результате жители Одессы были вынуждены отказаться от первоначальной идеи.

Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы 22-этажное здание загорелось и рухнуло в бразильском Сан-Паулу, сообщили очевидцы в соцсетях. По некоторым данным, до недавнего времени в нем жили лишь бездомные. После того, как огонь охватил большинство этажей, высотка рухнула. Кроме того, загорелись два этажа в соседнем здании, но спасатели уверяют, что риска обрушения второго строения нет. По предварительной информации, в ЧП погиб один человек, еще двое числятся пропавшими без вести.