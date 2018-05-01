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1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе
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    1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    Жертвами удара коалиции США стали 25 мирных жителей. Националисты сорвали первомайский марш в Одессе. Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы. Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании.
    18:59 1 Мая 2018
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    Жертвами удара коалиции США стали 25 мирных жителей

    1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    Сирийское национальное агентство SANA сообщило о жертвах авиаудара, который нанесли воздушные силы коалиции США в пригороде Хасаки на севере арабской республики. По данным местных источников, в результате бомбардировки погибли 25 мирных жителей деревни Эль-Фадыль. Сирийские журналисты называют атаку «новой резней американской коалиции».

    Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    Близ Оперного театра в Одессе, прошел митинг, приуроченный к Первому мая. Его организовали несколько десятков пророссийских активистов, в основном пенсионеры и пожилые люди. По случаю праздника они требовали достойных пенсий, снижения тарифов и повышения зарплат. После мероприятия одесситы намеревались пройтись маршем до Куликова поля, но сделать это им помешали националисты. Между сторонами возникла перепалка. В результате жители Одессы были вынуждены отказаться от первоначальной идеи.

    Многоэтажный дом загорелся и рухнул в Сан-Паулу, есть жертвы

    1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    22-этажное здание загорелось и рухнуло в бразильском Сан-Паулу, сообщили очевидцы в соцсетях. По некоторым данным, до недавнего времени в нем жили лишь бездомные. После того, как огонь охватил большинство этажей, высотка рухнула. Кроме того, загорелись два этажа в соседнем здании, но спасатели уверяют, что риска обрушения второго строения нет. По предварительной информации, в ЧП погиб один человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

    Предполагаемого террориста арестовали в Великобритании

    1 мая | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

    42-летний мужчина, прибывший из Франции в Великобританию, сегодня около часа ночи по местному времени был арестован по подозрению в терроризме. Об этом сообщила пресс-служба полиции. Инцидент произошел в городе Фолкстон на юге Соединенного Королевства. Задержанный был доставлен в полицейский участок графства Кент, где продолжает находиться. Есть данные, что его арест связан с конфликтом в Сирии.
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