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Нетаньяху: Израиль не стремится к войне с Ираном
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    Нетаньяху: Израиль не стремится к войне с Ираном

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    Нетаньяху: Израиль не стремится к войне с Ираном

    Тель-Авив, 1 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны с Ираном.

    «Никто не хочет такого варианта развития событий», — заявил он в эфире телеканала CNN.

    Премьер отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль. Он также подчеркнул, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране.

    По словам Нетаньяху, ни у одной страны нет лучших разведданных об иране, чем у Израиля.

    Ранее сообщалось, что Нетаньяху сообщил Путину о касающихся ядерной программы Ирана разведданных. Он также предложил прислать рабочую группу для тщательного изучения материалов. Об этом во вторник заявил высокопоставленный источник в Иерусалиме.

    Автор: Алексей Громов
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