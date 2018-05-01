Нетаньяху: Израиль не стремится к войне с Ираном

Тель-Авив, 1 мая. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не хочет войны с Ираном.

«Никто не хочет такого варианта развития событий», — заявил он в эфире телеканала CNN.

Премьер отказался обсуждать ядерное оружие, которым располагает Израиль. Он также подчеркнул, что Израиль не угрожает уничтожением какой-либо стране.

По словам Нетаньяху, ни у одной страны нет лучших разведданных об иране, чем у Израиля.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху сообщил Путину о касающихся ядерной программы Ирана разведданных. Он также предложил прислать рабочую группу для тщательного изучения материалов. Об этом во вторник заявил высокопоставленный источник в Иерусалиме.