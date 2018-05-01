Пытали по ошибке: стали известны жуткие подробности расправы над американским пастором в Одессе

Одесса, 1 мая. Стали известны подробности убийства американского пастора в Одессе. Как оказалось, гражданина США, вероятно, убили по ошибке.

Как сообщали местные СМИ, компания ворвалась в дом пастора и после жестоких пыток убила его. В Нацполиции Украины заявили, что ответственность за это жуткое преступление лежит на гражданах Грузии, которых уже задержали. Отмечается, что один из них является родственником одесского вора в законе Антимоса Кухилавы. Кроме того, в банде были ранее судимые и находящиеся в розыске люди.

По версии следствия, грузины считали, что пастор «Евангельской церкви» был валютным менялой из Вьетнама. Ха А Ан действительно был выходцем из Азии, однако паспорт у него был американский. В правоохранительных органах считают, что убийцы перепутали его с кем-то: пастор стал жертвой по ошибке.