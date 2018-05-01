Греция защищается от мигрантов, отправляя «работорговцев» с Украины в тюрьму на сотни лет. Колонка Владимира Тулина

За первые три месяца 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сразу на 33% увеличилось количество мигрантов, прибывающих в Грецию из Турции. На греческие острова Лесбос, Кос и Хиос ежедневно приплывают по 30-35 надувных лодок, на каждой из которых десятки мигрантов. Только в марте морем прибыло 6280 человек

Весна 2018 года выдалась удивительно богатой на события в Греции, причем происходят они как в песне: «На земле, в небесах и на море». На суше появился новый маршрут для проникновения мигрантов в ЕС. До этого таких было три: западный — из Марокко в испанские колонии Сеута и Мелилья и через Гибралтарский пролив в Испанию, центральный — из Ливии в Италию и восточный — из Турции на греческие острова. Однако все они были морскими, и путешествие на переполненных надувных лодках всегда представляло опасность, даже если плыть надо было всего несколько километров, как от турецкого берега до греческого острова Лесбос.

Теперь мигранты могут попадать в ЕС, не рискуя жизнью, — через греко-турецкую границу. Она проходит по реке, которая по-турецки называется Мерич, по-гречески — Эврос, а по-русски — Марица. Только в марте греческие пограничники задержали там 1658 человек, в то время как за весь 2017 год были задержаны 262 человека. При этом поток постоянно увеличивается постоянно, и 19 апреля 2018 года за день реку переплыли более 400 человек.

Раньше подход к греческой границе строго контролировался не только турецкими пограничниками, но и армией, так как здесь находится мощный укрепленный район, созданный на случай войны между двумя странами — союзниками по НАТО. Однако в последнее время отношения между странами, которые и до этого были не идеальными, резко ухудшились, и турки решили наказать Грецию, отправив туда побольше мигрантов, зная какие финансовые и криминальные проблемы те создают стране своего пребывания.

Похолодание в греко-турецких отношениях началось с попытки военного переворота в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Когда попытка провалилась, восемь турецких офицеров бежали на вертолете в Грецию, а Турция потребовала их выдачи. Эта восьмерка, в отличие от тысяч турецких полицейских, учителей, судей, которые томятся в тюрьмах, хотя в ночь путча спали у себя дома, — действительно активные путчисты. Их объяснения, что они в путче не участвовали, а улетели в Грецию утром 16 июля потому, что в них неожиданно начала стрелять полиция, никакой критики не выдерживают. Казалось, с их выдачей проблем не будет. Однако Греция тянула время, и только в марте 2018 года Апелляционный суд окончательно отказал в выдаче. Причина этого не ясна. Несколько греческих политологов высказывают предположение, что это вызвано давлением США, так как кое-кто из этих беглецов мог рассказать об американской роли в подготовке военного переворота в Турции.

В прошлом месяце произошло и другое происшествие, осложнившее отношения между Грецией и Турцией. Два солдата греческой армии Димитриас Куклатзис и Ангелос Митретодис, патрулируя границу, из-за снега не заметили пограничных обозначений и зашли на турецкую территорию, где были задержаны. Таких мелких нарушений границы с обеих сторон и до этого было много и заканчивались они в течение часа возвращением нарушителей на родину. Однако на этот раз турки обвинили греков в шпионаже, и те до сих пор находятся в заключении.

Взаимные требования о выдаче обострили обстановку. Главным последствием этого стал даже не приток беженцев, а массовые нарушения воздушной границы Греции турецкими боевыми самолетами. Это в Греции называют холодной войной в воздухе. В принципе воздушные столкновения между ВВС Турции и Греции идут с 1974 года. В ходе их погибли семь греческих и два турецких летчика. Об этом Федеральное агентство новостей рассказало своим читателям в статье «Как страны НАТО воюют друг с другом».

Однако таких массовых и непрерывных нарушений воздушной границы до сих пор не было. Десятой жертвой необъявленной воздушной войны стал 33-летний капитан греческих ВВС Йоргос Балтадорос. Его самолет Mirage 2000-5 потерпел крушение, возвращаясь после перехвата турецкого нарушителя. За несколько дней до смерти он дал интервью греческому каналу ERT в передаче «Стражи Эгейского моря».

«Мы всегда готовы ко всему, в том числе и к тому, чтобы отдать жизнь за Грецию», — в частности казал он.

Если в 2015 году воздушная граница Греции была нарушена 36 раз, то после провала попытки военного переворота в Турции в 2016 году это произошло 1671 раз, в 2017 году — 3317 раз, а за первые три месяца этого года — 920 раз. И каждый раз на перехват вылетали греческие самолеты.

Турецкие ВВС имеют семь воздушных дозаправщиков КС-135 американского производства, и поэтому их самолеты могут нарушить греческую воздушную границу несколько раз за один полет. У греков дозаправщиков нет, и они вынуждены в ответ на каждое нарушение поднимать с аэродрома новые самолеты, а каждый час их полета стоит от восьми до 12 тысяч евро. В холодную войну постепенно втягиваются и другие рода войск. 9 апреля 2018 года гарнизон острова Ро обстрелял турецкий вертолет, а ракетные катера ВМС Турции неоднократно нарушали греческую морскую границу.

С тех пор как существуют опросы общественного мнения, у греков наиболее негативно воспринимаемая страна — всегда Турция. Но второе место по этому показателю в последнее время неизменно занимает Германия, так как многие греки считают ее политику причиной экономического кризиса, в котором находится их страна. Кроме того, тут не забыли, как в 2015 году канцлер Германии Ангела Меркель призвала беженцев в Европу, и большинство из них избрали восточный маршрут через Грецию. На следующий год Македония, соорудив на своей границе три ряда ограждений, сумела остановить этот поток, но в Греции осталось около 60 тысяч мигрантов. Сейчас число их снова стало резко возрастать.

ЕС стоит на пороге нового миграционного кризиса. Многие в Греции считают, что западноевропейские руководители специально обостряют отношения с Россией, чтобы отвлечь внимание своих граждан от этой проблемы.

Самым популярный маршрут, по которому мигранты из Греции достигают богатых стран Западной Европы, — сейчас морской путь через Адриатическое море в Италию, а оттуда через Австрию в Германию. Переброску мигрантов между странами наладили организованные криминальные структуры.

Правда, возникла проблема: расстояние между этими странами достаточно большое, и на надувных лодках его не переплыть — нужны корабли или хотя бы яхты и катера, а для них соответственно нужны хотя бы несколько человек экипажа. Кроме того, на больших судах можно перебрасывать мигрантов напрямую из Турции в Италию.

Однако нанять моряков оказалось крайне сложно, так как власти Греции приравняли перевозку мигрантов к работорговле, а за нее предусмотрены трехзначные сроки лишения свободы — практически пожизненное заключение. СМИ Болгарии постоянно предупреждают своих граждан, чтобы они в Греции никого не сажали в свою машину. Были случаи, когда болгары сидели по несколько месяцев в тюрьме в ожидании суда только за то, что соглашались подбросить кого-то до ближайшего города, при этом никакая государственная граница не пересекалась, но пассажир оказывался нелегальным мигрантом.

И тут в греческих и турецких портах появились голодные в буквальном смысле этого слова украинские моряки. Постоянно случались истории, когда владелец судна, накопив долги и не будучи в состоянии оплатить даже портовые таксы, бросал судно и его экипаж на произвол судьбы без денег, горючего и даже без продовольствия. Именно голодные граждане Украины, считающие себя новыми европейцами, и начали перевозить в Италию еще более «новых» европейцев. Украинцы же и стали первыми за много десятилетий осужденными по статье «Работорговля».

Затем, как говорил Михаил Горбачев, «процесс пошел», и украинцев начали нанимать прямо на Украине через агентства по набору морских экипажей, а то и просто через Интернет — безвиз тут был очень кстати.

Какого это достигло размаха, свидетельствует такой факт: в марте 2018 года в греческих тюрьмах находилось 148 украинских моряков, получивших сроки от 25 до 204 лет лишения свободы. Это официально заявил представитель МИД Украины Василий Кирилич, специально прибывший по этому поводу в Афины. Он обещал, что через две недели часть украинцев будет освобождена, но прошло больше месяца, и единственным изменением стало увеличения максимального срока наказания для работорговцев из самостийной державы до 233 лет.

Столько получили Юрий Красюк и Валерий Березкин из Черкасс. Они рассказали, что были наняты, соответственно, как кок и механик на 23-метровую моторную яхту Mister Adams под флагом США для перевозки тканей из Турции в Италию. До первого рейса они две недели жили в отеле в Стамбуле. 2 марта 2017 года они осмотрели яхту и познакомились с капитаном Вито. Юрия Красюка, участника АТО, почему-то не удивило, что на яхту с экипажем всего в два человека берут кока.

На следующий день в пять утра они вышли в море из турецкого порта Шаркой. Через семь часов к яхте подошел катер, капитан Вито перепрыгнул в него и скрылся в морских просторах. Тогда украинцы позвонили посреднику, а тот им сказал, что они должны доставить людей в Италию, и больше не отвечал на их звонки. И только тут граждане «незалежной» державы увидели, что на яхте находятся еще 111 человек, в основном пакистанцев. В рубке яхты они обнаружили, что навигатор настроен на курс в Италию. Пять дней украинские моряки самоотверженно пытались развернуть яхту, но у них это почему-то не получалось, и они плыли по навигатору. 8 марта начался шторм, вышли из строя оба двигателя, и моряки послали сигнал SOS. Мальтийское судно Gagliarda взяло всех на борт и доставило в порт Патры, где украинцы и рассказали греческим должностным лицам эту историю.

Точно такую же историю рассказывают абсолютно все арестованные за работорговлю граждане Украины. Меняются только название судна и имя капитана, а фамилию его украинские моряки не помнят или забыли. Одних украинцев наняли для перевозки грузов, других — для прогулок с туристами, а они не смогли отличить их от мигрантов. У всех было «первое плавание», даже у тех, кто прибыл в Грецию или Турцию за несколько месяцев до ареста.

Признал свою вину и сообщил, что перевозил мигрантов за пять тысяч евро, только Денис Бровченко, но особо это ему не помогло - он получил 180 лет лишения свободы. Самые маленькие сроки у Юрия Решетова из Измаила и Александра Бельтека из Одессы — 30 и 25 лет, соответственно. Им повезло — на их яхтах нашли всего по три «туриста», которых они везли на «ночную экскурсию» из Турции в Грецию. 10 апреля 2018 года греческая полиция арестовала еще трех граждан Украины, которые из порта Килини пытались переправить на яхте 64 мигранта в Италию. Арестованные тоже явно скоро получат в дополнение к безвизу еще и продолжительное, а фактически пожизненное «проживание» в Греции.

Интересная история произошла с Анатолием Черкасским. Вначале суд на острове Родос приговорил его к 576 годам лишения свободы. Он подал апелляцию в вышестоящий суд, и срок лишения свободы уменьшили до 204 лет, он обратился в следующий суд, и приговор уменьшился до 70 лет. Одна беда: больше подавать апелляцию некуда — более высокого суда не существует. Зато Анатолий точно знает, кто виновен в том, что в тюрьме ему находиться почти до конца столетия. Это ... Россия. В интервью он заявил:

«Ко всем украинцам и к Украине тут идет такое негативное отношение, дискриминация. Чем-то ущемить, укусить… Греция хорошо относится к России, а Украина с Россией сами знаете…».

Гражданину современной Украины трудно понять, что греки не дискриминируют украинцев, а, потеряв почти полмиллиона человек в последней мировой войне, ненавидят нацистов всех национальностей. В том числе тех, кто, воюя под жовто-блакитным флагом, подверг артиллерийскому обстрелу греческое село Сартана в Донецкой области в октябре 2014 года, убив семь и ранив 15 человек. Ненавидят и тех, кто 28 апреля 2018 года провел во Львове выставку и демонстрацию в честь 75-летия дивизии СС «Галичина» — об этом свидетельствуют многочисленные возмущенные отзывы греков в Интернете.

Именно поэтому 2 мая в пятый раз, начиная с 2014 года, в храме святой живоначальной Троицы в Афинах состоится панихида по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе, а с марта 2017 года здесь работает представительство Донецкой народной республики.