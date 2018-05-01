Сирия: коалиция США попыталась оправдаться за авиаудар под Дейр-эз-Зором

Вашингтон, 1 мая. Представители коалиции США попытались оправдать авиаудар, нанесенный под Дейр-эз-Зором. По их словам, причиной бомбежки стало нападение на поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» неподалеку от этого города.

Нападение якобы произошло утром 29 апреля. Вмешавшиеся представители коалиции урегулировали ситуацию по линии общения с российскими военными, уточнил представитель коалиции в комментарии РИА Новости.

«Коалиция использовала имеющиеся каналы избежания конфликта, а также открытую демонстрацию силы, чтобы добиться деэскалации ситуации», — добавил собеседник агентства. При этом он не привел никаких подробностей.

Министр обороны США Джеймс Мэттис ранее уже заявил, что на CДС, по его убеждению, напали силы, которые поддерживают официальное правительство САР. При этом он признался, что подтвердить эти предположения никак не может.

Отметим, что сейчас в районе Дейр-эз-Зора орудуют поддерживаемые США курды, которые терроризируют мирное население провинции, уничтожают ни в чем не повинных людей и всячески препятствуют правительственным силам наводить конституционный порядок. При этом поддержку с воздуха им оказывают США, ведя бомбежки мирного населения.

Так, сегодня агентство SANA сообщило о гибели 25 мирных жителей деревни в пригороде Хасеке на севере Сирии после нанесенного авиаудара коалиции.