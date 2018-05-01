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«Не стоит питать иллюзий»: экс-сотрудник Пентагона раскрыл Киеву глаза на Javelin
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    «Не стоит питать иллюзий»: экс-сотрудник Пентагона раскрыл Киеву глаза на Javelin

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    «Не стоит питать иллюзий»: экс-сотрудник Пентагона раскрыл Киеву глаза на Javelin

    Вашингтон, 1 мая. Киеву не стоит питать иллюзий после поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, заявил бывший сотрудник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.

    По его словам, противотанковые комплексы Javelin не изменят ситуацию в регионе, не «поменяют правила игры» и никак не скажутся на возможностях ВСУ.

    «…не стоит питать иллюзий, что ракеты Javelin поменяют правила игры. Противотанковые комплексы — это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но кардинально не изменит военные возможности украинской армии», — заявил Карпентер в своем микроблоге в Twitter.

    Кроме того, он посоветовал Киеву провести реформу оборонной промышленности для производства противотанкового оружия.

    Напомним, противотанковые комплексы Javelin, о которых Украина так долго просила США, были доставлены накануне, 30 апреля. Сначала информацию об этом распространил ряд СМИ, а позднее факт доставки оружия подтвердили и в Госдепартаменте США.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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