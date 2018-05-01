«Назревает жестокая битва»: армия Сирии и курды SDF стягивают боевую технику к Дейр-эз-Зору

Дамаск, 1 мая. В районе сирийского Дейр-эз-Зора растет напряжение между правительственными войсками страны и проамериканскими курдами SDF.

Военные источники в САР сообщили зарубежным СМИ о том, что в районе Дейр-эз-Зора «назревает жестокая битва». Правительственные войска и курды из SDF стягивают в этот район большое количество войск и военной техники.

Отмечается, что причиной напряженности стало растущее количество жалоб от местных жителей на проамериканских курдов. По их словам, члены SDF устроили настоящий террор на их территории. Гражданские регулярно становятся жертвами оружия курдов. Кроме того, SDF в их преступлениях поддерживают американские военнослужащие, которые осуществляют бомбежки мирного населения с воздуха.

По мнению командования правительственных войск Сирии, такое положение дел недопустимо в процессе восстановления конституционного порядка на территории страны.