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Норвежец Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону
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    Норвежец Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону

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    Норвежец Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону

    Москва, 1 мая. Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону может стать восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

    Норвежец является одним из главных кандидатов на пост после того, как Союз биатлонистов России не стал предлагать контракт немцу Рико Гроссу.

    В СБР отказались комментировать возможность назначения Бьорндалена на пост тренера сборной России. Отметим, что Уле-Эйнар Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории.

    Автор: Алексей Громов
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