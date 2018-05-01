Норвежец Бьорндален может возглавить мужскую сборную России по биатлону

Москва, 1 мая. Новым старшим тренером мужской сборной России по биатлону может стать восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

Норвежец является одним из главных кандидатов на пост после того, как Союз биатлонистов России не стал предлагать контракт немцу Рико Гроссу.

В СБР отказались комментировать возможность назначения Бьорндалена на пост тренера сборной России. Отметим, что Уле-Эйнар Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории.