Меню
Политика
Полный разрыв отношений: в Совфеде отреагировали на снятие флага РФ с консульства в Сиэтле
Новороссия
Донбасс сегодня: чекисты ЛНР предотвратили катастрофу, потери морской пехоты ВСУ
Следующая новость
Загрузка...

    Полный разрыв отношений: в Совфеде отреагировали на снятие флага РФ с консульства в Сиэтле

    450

    Полный разрыв отношений: в Совфеде отреагировали на снятие флага РФ с консульства в Сиэтле

    Москва, 1 мая. Член Совета Федерации Игорь Морозов сообщил, что США идут на полный разрыв отношений с Россией. По его словам, это подтверждают действия американских властей, снявших с резиденции генконсула РФ в Сиэтле российский флаг.

    «Это подтверждает то, что мы уже знаем — американцы идут на полный разрыв отношений с Россией и не пытаются уже даже на официальном уровне хотя бы сказать, что заинтересованы в сохранении этих отношений», — подчеркнул он.

    Как отметил Морозов, «русофобскую риторику» теперь можно услышать в речах американского президента Дональда Трампа, и таким образом снятию российского флага с собственности РФ в Штатах удивляться не приходится.

    Парламентарий также напомнил, что снятие флага является нарушением устава ООН и Венской конвенции, передает РИА Новости.

    Напомним, как сообщили ранее в Госдепе США, флаг Российской Федерации демонтировали со здания резиденции генерального консула в Сиэтле из-за якобы «утраты им этого статуса, он будет передан в посольство России». 

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.