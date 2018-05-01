Полный разрыв отношений: в Совфеде отреагировали на снятие флага РФ с консульства в Сиэтле

Москва, 1 мая. Член Совета Федерации Игорь Морозов сообщил, что США идут на полный разрыв отношений с Россией. По его словам, это подтверждают действия американских властей, снявших с резиденции генконсула РФ в Сиэтле российский флаг.

«Это подтверждает то, что мы уже знаем — американцы идут на полный разрыв отношений с Россией и не пытаются уже даже на официальном уровне хотя бы сказать, что заинтересованы в сохранении этих отношений», — подчеркнул он.

Как отметил Морозов, «русофобскую риторику» теперь можно услышать в речах американского президента Дональда Трампа, и таким образом снятию российского флага с собственности РФ в Штатах удивляться не приходится.

Парламентарий также напомнил, что снятие флага является нарушением устава ООН и Венской конвенции, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщили ранее в Госдепе США, флаг Российской Федерации демонтировали со здания резиденции генерального консула в Сиэтле из-за якобы «утраты им этого статуса, он будет передан в посольство России».