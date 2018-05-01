Свинку Пеппу запретили в Китае

Пекин, 1 мая. Популярный в Китае видеохостинг Douyin приравнял британский мультфильм «Свинка Пеппа» к изображению трансгендеров и запретил его показ.

В Китае ополчились против Свинки Пеппы. Douyin приравнял популярный во всем мире мультсериал к изображению трансгендеров, обнаженных людей и оружия. С платформы были удалены не только все серии мультфильма, но и даже хештег #PeppaPig.

Отмечается, что причиной такого радикального шага стали жалобы родителей в Китае. Они утверждают, что мультфильм «Свинка Пеппа» формирует у детей неправильные представления о мире.