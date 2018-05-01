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Донбасс: ВСУ обстреляли поселок в ДНР, есть раненые
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    Донбасс: ВСУ обстреляли поселок в ДНР, есть раненые

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    Донбасс: ВСУ обстреляли поселок в ДНР, есть раненые

    Донецк, 1 мая. Во вторник днем украинские силовики обстреляли поселок Верхнеторецкое в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщает Донецкое агентство новостей, ранения получили двое мирных жителей, которые были госпитализированы в больницу Горловки.

    По словам исполняющего обязанности мэра города Ивана Приходько, ВСУ открыли огонь по поселку в 13.30. В результате мужчина и женщина 1960 и 1961 годов рождения получили осколочные ранения. Пострадавших срочно эвакуировали из зоны обстрела и доставили в больницу.

    В настоящее время уточняются подробности произошедшего.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики почти 30 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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