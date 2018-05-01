В ДНР объяснили, почему Украине не помогут американские Javelin

Донецк, 1 мая. ДНР располагает вооружениями, которые способны противостоять любому оружию ВСУ. Украине не помогут американские комплексы Javelin, заявил замкомандующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

Поставка американских ракетных комплексов Javelin не принесет Киеву реальных успехов на поле боя, уверен он.

«Главной целью поставок импортного вооружения является так называемый «распил» многомиллионных финансовых контрактов политической верхушкой Украины. И реальных успехов на поле боя это вооружение не принесет», — заявил он журналистам.

Басурин напомнил, что на вооружении ДНР есть комплексы, позволяющие достойно противостоять любому вооружению ВСУ.

Ранее сообщалось, что американские противотанковые ракеты Javelin уже доставлены на Украину. Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов начнется 2 мая. Об этом заявил глава украинского Минобороны Степан Полторак.