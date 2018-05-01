Мужчина с ножом ранил двух полицейских на Ставрополье

Ставрополь, 1 мая. Житель Ставропольского края напал с ножом на двух полицейских. В результате оба стража порядка получили ранения и в настоящее время находятся в больнице. Инцидент произошел в городе Нефтекумск.

По данным регионального СУ СК РФ, нападение произошло во вторник днем. Установлено, что вооруженный злоумышленник атаковал сотрудника уголовного розыска ОВД по Нефтекумскому району, после чего попытался скрыться, однако на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

«При задержании мужчина оказал сопротивление и ударил ножом одного из полицейских, после чего сотрудник полиции его ранил находившимся при нем оружием», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также уточнили, что преступник скончался в больнице. Пострадавшие полицейские в настоящее время находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также о незаконном обороте оружия. Следователи осматривают место происшествия, устанавливая все обстоятельства происшествия.