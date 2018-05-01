Более 30 тысяч человек прошли с «Маршем мира» по Луганску

Луганск, 1 мая. Более 30 тысяч человек приняли участие в «Марше мира» в Луганской народной республике в День труда, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

1 мая на Театральной площади Луганска состоялся парад трудовых коллективов «Марш мира». Торжественной колонной прошли представители различных учреждений республики, входящих в состав всех отраслевых профсоюзов. Среди участников мероприятия были заслуженные ветераны труда, а также представители общественности из разных стран мира.

Первомайская демонстрация 2018 года стала самой массовой за время существования Луганской народной республики. В ней приняли участие свыше 30 тысяч человек. Всех собравшихся на площади с праздником Первомая поздравил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Жители Донбасса всегда славились своим умением трудиться, — обратился он к ним. — Благодаря вашим стараниям Луганская народная республика за четыре года независимости смогла преодолеть колоссальный путь, на который у других государств уходили десятилетия».

«Я уверен, что самые большие победы и свершения ждут нас впереди, — продолжил Пасечник. — Хочу пожелать всем трудящимся крепкого здоровья и мира, пусть ваша работа приносит вам удовольствие, а ваши достижения будут достойным вкладом в становление нашей молодой и независимой республики».

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов присоединился к поздравлениям главы республики.