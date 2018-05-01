За достойный труд, доступную ипотеку и повышение зарплат. В России отпраздновали Первомай. ФАН-ТВ

В Петербурге участники демонстрации собрались на пересечении Невского проспекта и улицы Марата. Ровно в 11 часов организованная колонна направилась к Дворцовой площади. Шествие возглавили члены правительства и губернатор Северной столицы, а за ними следовали работники профсоюзов, общественных объединений и молодежных организаций.

«Для нас два названия сегодняшнего праздника: первое, это для профсоюзов, международный День солидарности трудящихся, а государственный российский праздник – День весны и труда, но труд присутствует и во втором названии, — делится с корреспондентом председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин. — Сверхзадача для нас, чтобы трудовой человек жил лучше с каждым годом, эту задачу мы в Санкт-Петербурге, я вам гарантирую, получаем, поскольку каждый год индексируем заработную плату, увеличиваем МРОТ».

Участники шествия несли плакаты «За доступную ипотеку!», «За достойную зарплату». И даже проливной дождь не смог испортить праздничного настроения.

«Это праздник с детства, когда еще маленькие были, на плечах у родителей сидели. Это так здорово!» — рассказывает медицинский работник Елена Ибрагимова.

Многие пришли на демонстрацию с детьми и внуками. И, как отметила сотрудница «Водоканала» Ирина Дубровина, сейчас на этот праздник идут добровольно, что не может не радовать.

«Я удивилась, что так много людей! Я очень рада, что я дожила до такого времени, когда захотела пойти и пошла, и на душе все равно торжественно, хотя и дождь идет. Так что с праздником всех, дорогие мои петербуржцы!» — радуется участница демонстрации.

В Москве демонстрация профсоюзов стартовала в 10 утра. Разноцветные шары, транспаранты, песни и танцы. Колонны двигались от Кремлевской набережной к Манежной площади.

Праздник для всей семьи — так называют Первомай участники демонстрации.

«Каждый Первомай — это начало следующего трудового года, — рассказывает депутат Московской городской Думы Михаил Антонцев, — для меня он — подведение итогов тому как прожит мой трудовой год. Если рядом окажется плечо друга, свет, дарующий глаза и успешное проведение демонстрации — это залог на будущий успешный год. Поэтому для меня Первомай — это кусок моей жизни».

Для одних сегодняшнее шествие — это еще один повод вспомнить молодость, а для других — возможность перенять добрые, праздничные традиции.