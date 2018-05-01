Сирия спасает жителей шиитского района Идлиба: люди покидают осажденный город Кефрая — видео ФАН

Гуманитарный конвой сирийского Красного Полумесяца в сопровождении военнослужащих правительственных войск САР прибыл в населенный пункт Кефрая, расположенный к северу от Идлиба. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) присоединился к миссии и прислал эксклюзивную видеозапись из осажденного боевиками поселения.

Сотрудники гуманитарной организации и обеспечивающие безопасность бойцы Сирийской арабской армии (САА) проследовали к Кефрае через оккупированные вооруженными группировками территории провинции Идлиб со стороны южной части соседнего региона — Алеппо, также частично занимаемого джихадистами.

Этот шиитский город, как и соседний Аль-Фуа, уже несколько лет подряд находится в кольце окружения и регулярно обстреливается боевиками. Обстановка в этих населенных пунктах близка к катастрофической, поскольку у жителей зачастую нет еды и воды, раненые не могут получить квалифицированную медицинскую помощь, а боевики при этом регулярно совершают набеги, отнимая у гражданских лиц последнее.

Гуманитарная миссия в этом районе стала возможной в рамках соглашения с боевиками так называемой вооруженной оппозиции на юге Дамаска. По условиям договоренностей часть радикалов получает возможность беспрепятственно покинуть столичные южные пригороды Ялда, Баббила и другие в обмен на освобождение полутора тысяч человек из осажденной шиитской области в провинции Идлиб. Боевики приняли условия, и накануне утром первая партия джихадистов покинула Дамаск. Данное соглашение было достигнуто при помощи представителей российского координационного центра.

Нашему корреспонденту удалось снять на видео автобусы, прибывшие в составе гумконвоя Красного Полумесяца для эвакуации мирных жителей из района оккупации. На кадрах видно, как первые гражданские лица — в основном раненые и несовершеннолетние — занимают свои места, ожидая скорого отправления в полностью контролируемые официальным Дамаском районы. Планируется, что еще несколько тысяч человек покинут Кефраю и Аль-Фуа после вывоза второй партии исламистов с южной окраины столицы.