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На Украине из космоса следят за новой российской «стройкой века» в Крыму
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    На Украине из космоса следят за новой российской «стройкой века» в Крыму

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    На Украине из космоса следят за новой российской «стройкой века» в Крыму

    Киев, 1 мая. Россия начала новую «стройку века» в Крыму, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные министерства по вопросам «временно оккупированных территорий». Согласно приведенным данным, на военном аэродроме «Бальбек» недалеко от Севастополя якобы идет строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП), что подтверждают «снимки из космоса».

    Как утверждает украинское издание «Обозреватель», на снимках, полученных с помощью космической съемки, можно увидеть, как на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы. Кроме того, отмечается, что также проводятся и асфальтобетонные работы по строительству ВПП.

    Украинская сторона утверждает, что на строительной площадке работает «цементный мини-завод» и около 60 единиц строительной техники. В Киеве также насчитали на стоянке аэродрома 26 единиц Су-27, один Ан-26 и девять самолетов МиГ-29, пишут СМИ.

    Как полагают на Украине, строительство новой ВПП необходимо на случай «неудачи с проектом строительства Керченского моста» или перебоев в работе аэропорта «Севастополь».

    Автор: Тимур Румянцев
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