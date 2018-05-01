На Украине из космоса следят за новой российской «стройкой века» в Крыму

Киев, 1 мая. Россия начала новую «стройку века» в Крыму, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные министерства по вопросам «временно оккупированных территорий». Согласно приведенным данным, на военном аэродроме «Бальбек» недалеко от Севастополя якобы идет строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП), что подтверждают «снимки из космоса».

Как утверждает украинское издание «Обозреватель», на снимках, полученных с помощью космической съемки, можно увидеть, как на территории аэродрома сейчас активно ведутся грунтовые работы. Кроме того, отмечается, что также проводятся и асфальтобетонные работы по строительству ВПП.

Украинская сторона утверждает, что на строительной площадке работает «цементный мини-завод» и около 60 единиц строительной техники. В Киеве также насчитали на стоянке аэродрома 26 единиц Су-27, один Ан-26 и девять самолетов МиГ-29, пишут СМИ.

Как полагают на Украине, строительство новой ВПП необходимо на случай «неудачи с проектом строительства Керченского моста» или перебоев в работе аэропорта «Севастополь».