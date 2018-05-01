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Британский миллиардер на шикарном Rolls-Royce протаранил магазин в Испании
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    Британский миллиардер на шикарном Rolls-Royce протаранил магазин в Испании

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    Британский миллиардер на шикарном Rolls-Royce протаранил магазин в Испании

    Майорка, 1 мая. Британский турист-миллиардер на дорогом «Роллс-Ройсе» врезался в табачную лавку в испанской Майорке. В момент аварии в салоне роскошного автомобиля находились две девушки в бикини. Инцидент попал на видео.

    На кадрах видно, как водитель авто с открытым верхом не справляется с управлением и разносит витрину маленького магазина. При этом в кадре можно увидеть полуголую девушку, которая находится вместе с ним на переднем сидении.

    Виновник аварии вместе с девушками спешно скрылся с места происшествия, пишет The Mirror. В данный момент личность водителя уже установлена. Его разыскивает полиция.

     

    Автор: Алексей Громов
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