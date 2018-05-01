Выстрелил «Дуплетом»: Порошенко похвастался успешным испытанием нового боевого модуля

Киев, 1 мая. Украинский президент Петр Порошенко похвастался успешным испытанием боевого модуля «Дуплет». Его модернизировали на «Житомирском бронетанковом заводе», добавил он, подчеркнув, что теперь его характеристики значительно улучшены.

«Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Он также уточнил, что теперь модуль оборудован улучшенной системой огня, позволяющей сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь не только в дневное, но и в ночное время суток.