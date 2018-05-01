В Китае пассажир попытался «проветрить самолет», открыв аварийный люк

Пекин, 1 мая. Мужчина по ошибке активировал аварийный выход и раскрыл надувной трап во время ожидания высадки с самолета в аэропорту китайского города Мяньян. Об инциденте написала газета South China Morning Post.

Как стало известно, 25-летний пассажир решил проветрить салон самолета и по ошибке потянул за рукоятку аварийного выхода, решив, что сможет открыть окно. В результате перед самолетом развернулся надувной трап.

Экипаж судна принял решение вызвать полицию, которая задержала мужчину. Он получил арест на 15 суток. Нарушителя также оштрафовали на 11 тысяч долларов за причиненный авиакомпании ущерб.