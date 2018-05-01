Пенсионер из Харькова бросил «коктейль Молотова» в играющих во дворе детей

Харьков, 1 мая. Житель села Доброволье (Харьковская область) бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где играла 13-летняя девочка, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пять детей. Ему показалось, что подростки слишком шумят. Тогда он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки, где сидела 13-летняя школьница.

В результате ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В данный момент ей оказывается медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.