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Пенсионер из Харькова бросил «коктейль Молотова» в играющих во дворе детей
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    Пенсионер из Харькова бросил «коктейль Молотова» в играющих во дворе детей

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    Пенсионер из Харькова бросил «коктейль Молотова» в играющих во дворе детей

    Харьков, 1 мая. Житель села Доброволье (Харьковская область) бросил бутылку с зажигательной смесью в беседку, где играла 13-летняя девочка, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

    Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина зашел во двор соседского дома, где играли пять детей. Ему показалось, что подростки слишком шумят. Тогда он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону летней беседки, где сидела 13-летняя школьница.

    В результате ребенок получил ожоги спины и правого плеча. В данный момент ей оказывается медицинская помощь.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Автор: Алексей Громов
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