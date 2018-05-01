Националисты сорвали первомайский марш в Одессе

Одесса, 1 мая. В митинге у Оперного театра в Одессе, приуроченному к 1 мая, провели несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пенсионеры и пожилые люди. По случаю же 1 мая они требовали достойных пенсий, снижения тарифов и повышения зарплат.

После мероприятия одесситы намеревались пройтись маршем до Куликова поля, но им помешали это сделать националисты. Сначала между марширующими и активистами возникла перепалка, а затем от идеи провести марш жители Одессы были вынуждены отказаться.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что националисты в Одессе 2 мая планируют провести марш в годовщину пожара в Доме профсоюзов, жертвами которого стали 48 человек.

29 апреля во Львове отпраздновали юбилей созданной на западе Украины в годы Великой Отечественной войны дивизии СС «Галичина» (запрещенная в РФ организация).