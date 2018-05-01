Такой позор: Трамп прокомментировал утечку списка вопросов Мюллера

Вашингтон, 1 мая. Президент США Дональд Трамп назвал позором утечку в СМИ списка вопросов, которые собирается ему задать спецпрокурор Роберт Мюллер, чтобы узнать о «возможном препятствии правосудию».

Ранее газета New York Times сообщила, что Мюллер предоставил адвокатам Трампа список вопросов, которые он хочет задать американскому лидеру. В статье отмечается, что список состоит более чем из 40 вопросов. Большая часть из них касается событий, связанных с бывшим помощником Трампа Майклом Флинном, генпрокурором США Джеффом Сеншсом и экс-главой ФБР Джеймсом Коми. Некоторые вопросы имеют отношение к предполагаемым связям Трампа с РФ.

«Такой позор, что вопросы касательно охоты на ведьм, просочились в СМИ. Вопросов по поводу сговора нет. О, я понимаю… это выдуманное, фальшивое преступление, сговор, которого никогда не существовало, а расследование началось с незаконно просочившейся засекреченной информации», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, что Мюллер ведет независимое расследование предполагаемых связей Трампа с Россией, которые многократно опровергали в Белом доме и Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал эти обвинения «абсолютно голословными».