Подросток зверски убил студентку в Москве

Москва, 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 15-летнего школьника, подозреваемого в зверском убийстве девушки на юго-востоке столицы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

«Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резанные ранения девушке 1996 года рождения», — следует из сообщения ведомства.

В СК России добавили, что в результате полученных ранений девушка скончалась на месте.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Выясняются все подробности и детали произошедшего.