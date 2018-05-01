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Подросток зверски убил студентку в Москве
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    Подросток зверски убил студентку в Москве

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    Подросток зверски убил студентку в Москве

    Москва, 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 15-летнего школьника, подозреваемого в зверском убийстве девушки на юго-востоке столицы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

    «Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. По версии следствия, вечером 30 апреля возле жилого дома по 4-й Новокузьминской улице он нанес множественные колото-резанные ранения девушке 1996 года рождения», — следует из сообщения ведомства.

    В СК России добавили, что в результате полученных ранений девушка скончалась на месте.

    В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения. Выясняются все подробности и детали произошедшего.

    Автор: Дана Балан
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