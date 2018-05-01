Сирийская армия «дожимает» террористов ИГ в районе Хаджар аль-Асвад

Дамаск, 1 мая. Подразделения Сирийской арабской армии вместе с силами союзников продолжают операцию по зачистке от террористов территорий Южного Дамаска. По последним данным, они захватывают земли в районе Хаджар аль-Асвад.

Они захватывает здания и фермы с западной оси, где сосредоточены главные оборонительные линии запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 (ИГ)1. По данным источника almasdarnews, как только западная и южная оси города будут захвачены, настанет крах ИГ в этом районе.

Напомним, 21 апреля сирийское информационное агентство SANA сообщало, что террористы, не в силах более оказывать сопротивление, заявили, что согласны «налегке» покинуть южные районы провинции Дамаск. В частности, они объявили о готовности незамедлительно покинуть районы Аль-Асвад и Аль-Хаджар.

Уточнялось, что боевиков вместе с членами их семей эвакуируют в провинцию Идлиб и восточные районы провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.