Названа причина смерти диджея Avicii

Москва, 1 мая. Причиной смерти шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, использовавшего псевдоним Avicii, стала массивная кровопотеря.

Знакомые с обстоятельствами происшествия источники портала TMZ сообщают, что к смерти музыканта привело кровотечение.

Как рассказала ранее семья Avicii, в последнее время диджей испытывал «сильный стресс», к которому привела постоянная тяжелая работа и его «перфекционизм».

Берглинг скончался 20 апреля в городе Маскат в Омане, где он навещал друзей. Полиция не нашла следов преступления в смерти Avicii и поэтому не имеет подозреваемых. Известно, что последние несколько лет музыкант имел проблемы с алкоголем.

Карьера артиста началась в 2010 году, но только в 2016 году к нему пришла мировая известность. Три года спустя он выпустил свою дебютную пластинку с супер треком «Wake me up».