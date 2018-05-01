Сирия очищает Дамаск: корреспондент ФАН запечатлел начало эвакуации боевиков с юга столицы

Сегодня утром анклав на юге Дамаска покинула первая партия боевиков так называемой вооруженной оппозиции. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской столице посетил южные районы города и запечатлел начало процесса эвакуации радикалов. Эксклюзивные кадры — в нашем материале.

Нашему репортеру удалось снять на видео автобусы, предоставленные сирийским руководством для вывода сил боевиков из Дамаска. Однако прежде чем они смогли проехать к оккупированным вооруженными бандформированиями районам Ялда, Бейт Сахм, Баббила и другим, к линии разграничения в этом регионе прибыли бульдозеры Сирийской арабской армии (САА). С их помощью инженерные части войск САР разобрали завалы, преграждающие северный проезд в занимаемые исламистами кварталы столицы.

Ранее между правительством САР и дислоцирующимися на юге Дамаска радикалами Свободной сирийской армии (ССА) и «Джейш Аль-Ислам» было заключено соглашение о прекращении огня. Позже представители российского Центра по примирению и официальных властей Сирии предоставили боевикам возможность беспрепятственно выехать в Идлиб в обмен на освобождение 1500 мирных жителей из осажденных террористами населенных пунктов Кефрая и Аль-Фуа. Отмечается, что за эвакуацию следующей партии радикалов полевые командиры вооруженных группировок должны отпустить порядка трех тысяч гражданских лиц.

Между тем к западу от Ялды находится анклав «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), где в настоящее время разворачивается контртеррористическая кампания правительственных сил САР. Ранее боевикам ИГ1 тоже было предложено соглашение о добровольной капитуляции, но те решили сопротивляться до последнего. Сейчас они несут большие потери и планомерно утрачивают квартал за кварталом. Так, под контроль САА перешел район Аль-Кадам на западе анклава.

1 Организация запрещена на территории РФ.