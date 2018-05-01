Самолеты «Аэрофлота» начали летать из Москвы в Саранск

Москва, 1 мая. Авиакомпания «Аэрофлот»объявила о запуске прямого авиасообщения с Саранском. Первый рейс из Москвы в столицу Мордовии был совершен уже сегодня.

Представители перевозчика уточнили, что летать в Саранск будут воздушные суда Sukhoi SuperJet 100. Рейсы будут выполняться дважды в день.

Напомним, Саранск является одним из 11 российских городов, который будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. В связи с этим аэропорт Саранска, построенный в 1964 году, был полностью закрыт на реконструкцию в январе минувшего года. Строительные и ремонтные работы были завершены в начале 2018 года и в феврале воздушная гавань возобновила работу после реконструкции.