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Депутат Слуцкий уверен: отношения России и Армении при Пашиняне станут еще лучше
Украина
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    Депутат Слуцкий уверен: отношения России и Армении при Пашиняне станут еще лучше

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    Депутат Слуцкий уверен: отношения России и Армении при Пашиняне станут еще лучше

    Москва, 1 мая. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Россия и Армения останутся стратегическими союзниками, независимо от исхода голосования в армянском парламенте.

    В парламенте Армении проходят выборы премьер-министра страны. Единственным кандидатом является депутат от фракции «Елк» Никол Пашинян.

    Как заявил Федеральному агентству новостей, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, он уверен, что Пашинян продолжит курс на сотрудничество с Россией.

    «Это — вне всякого сомнения, — говорит Слуцкий. — Отношения между нашими странами при Пашиняне не только не ухудшатся — они улучшатся. Никто еще не знает исхода выборов. Но Никол Пашинян, выступая на заседании парламента, подтвердил это, представив программу более тесного сотрудничества с Россией. К тому же он прямо заявил, что Армения не выйдет ни из ЕАЭС, ни из ОДКБ. Я верю, что так безусловно и будет».

    Депутат Слуцкий уверен: отношения России и Армении при Пашиняне станут еще лучше

    Напомним, что Серж Саргсян под давлением улицы вынужден был снять с себя полномочия премьер-министра Армении через несколько дней после назначения. Москва надеется, что власти Армении разрешат сложившуюся ситуацию в рамках правового поля.

    Ранее Никол Пашинян в ходе встречи с фракцией правящей Республиканской партии Армении заявил, что хочет создать «правительство согласия».

    Автор: Юлия Майорова
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