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Twitter признал продажу информации участнику утечки данных из Facebook
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    Twitter признал продажу информации участнику утечки данных из Facebook

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    Twitter признал продажу информации участнику утечки данных из Facebook

    Нью-Йорк, 1 мая. Американская корпорация Twitter Inc. признала факт продажи публичных данных фирмы Александра Когана Global Science Research, которая известна передачей информации о пользователях социальной сети Facebook в Cambridge Analytica. Об этом передает агентство Bloomberg.

    Компании Когана открыли доступ к публичным твитам, которые размещались в социальной сети с декабря 2014 года по апрель 2015 года. В Twitter Inc. сообщили, что персональные данные пользователей никому не передавались.

    Напомним, ранее экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что доступ к утекшим из социальной сети Facebook данным получило огромное количество людей. Речь идет о персональной информации более чем 87 млн пользователей. Данные могут храниться в разных частях планеты.

    Уайли уточнил, что руководство Facebook пытается установить всех осведомленных и определить местонахождение данных.

    Автор: Дана Балан
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