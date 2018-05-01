Twitter признал продажу информации участнику утечки данных из Facebook

Нью-Йорк, 1 мая. Американская корпорация Twitter Inc. признала факт продажи публичных данных фирмы Александра Когана Global Science Research, которая известна передачей информации о пользователях социальной сети Facebook в Cambridge Analytica. Об этом передает агентство Bloomberg.

Компании Когана открыли доступ к публичным твитам, которые размещались в социальной сети с декабря 2014 года по апрель 2015 года. В Twitter Inc. сообщили, что персональные данные пользователей никому не передавались.

Напомним, ранее экс-сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли заявил, что доступ к утекшим из социальной сети Facebook данным получило огромное количество людей. Речь идет о персональной информации более чем 87 млн пользователей. Данные могут храниться в разных частях планеты.

Уайли уточнил, что руководство Facebook пытается установить всех осведомленных и определить местонахождение данных.