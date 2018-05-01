Меню
Весь мир
Amazon запретил использовать собственную сеть в качестве прокси
Новороссия
Донбасс: ВСУ обстреляли поселок в ДНР, есть раненые
Следующая новость
Загрузка...

    Amazon запретил использовать собственную сеть в качестве прокси

    319

    Amazon запретил использовать собственную сеть в качестве прокси

    Москва, 1 мая. Американская компания Amazon запретила использовать свою сеть для сокрытия конечного адреса. Согласно заявлению компании, доступ к серверам получат лишь разработчики.

    Официальная причина указанного решения связана с борьбой против недобросовестных разработчиков, использующих возможности Amazon для обмана пользователей. От закрытия функции также пострадают сервисы, которые используют сеть Amazon в качестве прокси для обхода блокировок.

    Как отметили в компании, отключения повлияют и на работу сервисов, которые обходили блокировки при помощи сети Amazon. В их число входит мессенджер Telegram, который блокируют в РФ по решению Таганского суда Москвы.

    Отметим, что Роскомнадзор, пытающийся заблокировать мессенджер, блокирует целые площадки IP-адресов и вызывает сбои в работе вышеуказанных сервисов. 

    Ранее Amazon попросил Zello не использовать его сервера для обхода блокировки Роскомнадзора.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.