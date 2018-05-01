Amazon запретил использовать собственную сеть в качестве прокси

Москва, 1 мая. Американская компания Amazon запретила использовать свою сеть для сокрытия конечного адреса. Согласно заявлению компании, доступ к серверам получат лишь разработчики.

Официальная причина указанного решения связана с борьбой против недобросовестных разработчиков, использующих возможности Amazon для обмана пользователей. От закрытия функции также пострадают сервисы, которые используют сеть Amazon в качестве прокси для обхода блокировок.

Как отметили в компании, отключения повлияют и на работу сервисов, которые обходили блокировки при помощи сети Amazon. В их число входит мессенджер Telegram, который блокируют в РФ по решению Таганского суда Москвы.

Отметим, что Роскомнадзор, пытающийся заблокировать мессенджер, блокирует целые площадки IP-адресов и вызывает сбои в работе вышеуказанных сервисов.

Ранее Amazon попросил Zello не использовать его сервера для обхода блокировки Роскомнадзора.