Сирия, 1 мая. 42 мирных жителя, похищенных боевиками в 2015 году, были освобождены и прибыли в Алеппо. Боевики готовы сдать свои позиции на севере Хомса при определенных условиях. В иракской провинции Киркук были обнаружены подземные тоннели ИГИЛовцев, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции ИГ1 к югу от Дамаска; продолжают эвакуировать мирных жителей из городов Аль-Фуа и Кефрая в провинции Идлиб.

«Тахрир Аш-Шам»: озвучила свои условия капитуляции на севере Хомса; обстреляла позиции САА в северной части Эль-Кунейтры.

Международная коалиция: патрулирует территории Манбиджа на северо-востоке Алеппо совместно с курдскими отрядами.

ВС Ирака: обнаружили несколько подземных тоннелей ИГ в районе города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

На юге от Дамаска не прекращаются ожесточенные столкновения между войсками Башара Асада и боевиками «Исламского государства»1. Опорные пункты террористической группировки подверглись артиллерийским обстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА). Как передает в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), правительственные силы задействовали танки Т-72. Напомним, в связи с тем, что радикалы антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, эвакуируются в провинцию Идлиб, территории лагеря «Аль-Ярмук» перейдут под контроль сил САР. Это позволит интенсифицировать атаки на укрепрайоны террористов.

Провинция Алеппо

В рамках соглашения, заключенного между силами «Тахрир Аш-Шам» и сирийскими властями, были освобождены 42 алавита, среди которых по большей части женщины и дети, похищенные боевиками в населенном пункте Иштабрак еще в 2015 году. Они вместе жителями Аль-Фуа и Кефраи прибыли на юго-запад Алеппо, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (sayed_ridha). По данным новостного портала SANA News, эвакуация мирных жителей проходит при посредничестве сотрудников движения Сирийского Красного Полумесяца. Напомним, поселение Иштабрак было захвачено джихадистами 25 апреля. После того как населенный пункт перешел под контроль боевиков, здесь началась резня, в результате которой были убиты не менее 35 местных жителей. Кроме того, порядка 80 человек были объявлены пропавшими без вести.

Накануне сообщалось о том, что военный конвой Соединенных Штатов был направлен в район Манбиджа. По данным курдских СМИ, территории на северо-востоке региона патрулируют французские военнослужащие в сопровождении американских военных и членов Демократических сил Сирии**** (SDF). Таким образом, Вашингтон усиливает военное присутствие в Алеппо. Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в том случае, если Турция не сможет договориться с поддерживающими курдов США, военная операция под названием «Оливковая ветвь» будет возобновлена.

Провинция Хомс

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции, отряды которых базируются на севере провинции Хомс, объявили о своих условиях капитуляции. Радикалы просят, чтобы эвакуирующихся в Идлиб исламистов сопровождали не сирийские военнослужащие, а сотрудники российской военной полиции. Напомним, накануне в северной части региона вступил в силу режим тишины, после чего члены противоборствующих сторон приступили к проведению мирных переговоров. Ожидается, что вслед за территориями оазиса Восточная Гута и районом лагеря «Аль-Ярмук» в Дамаске анклав исламистов будет зачищен от исламистов в ближайшее время.

Провинция Эль-Кунейтра

На севере провинции Эль-Кунейтра вновь активизировались исламисты незаконных вооруженных формирований. Как передает интернет-портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, боевики обстреляли из минометов позиции Сирийской арабкой армии (САА) недалеко от населенного пункта Хан Арнаба. В то же время отмечаются стычки в районе поселения Уфания, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (jisrtv). Информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Таким образом, джихадисты в очередной раз нарушили режим прекращения огня, действующий в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда на юге Сирийской Арабской Республики (САР).

Ирак

Вооруженные силы Ирака продолжают проводить спецоперации, направленные на ликвидацию так называемых «спящих ячеек» «Исламского государства». Согласно информации новостного агентства Iraqi News,военнослужащие иракской армии провели обыски в пустынных районах провинции Киркук, в результате чего недалеко от города Хавиджа удалось обнаружить ряд подземных тоннелей, которые использовались ИГИЛовцами для хранения оружия и боеприпасов. Помощь правительственным войскам оказывают ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби». Сообщается, что спецоперация была запущена после получения разведданных о присутствии в данном районе террористов подпольных групп ИГИЛ. Вероятно, боевики готовились предпринять попытку нападения в Хавидже.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)