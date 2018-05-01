Об Россию Запад зубы обломает — первый глава МИД Латвии Янис Юрканс

Латвия 4 мая отмечает совершеннолетие — 18 лет принятия декларации о независимости. А 18 ноября — 100 лет со дня основания. В 1991 году республика, входившая в Советский Союз, получила независимость. Но уже через 13 лет, успев сделать почти половину своего населения негражданами и прославившаяся шествиями бывших легионеров Ваффен СС, вступила в другой союз – Европейский, и — в НАТО, став авангардом русофобской политики Запада.

О постсоветских вехах в истории Латвии и России; Горбачеве, Ельцине и Путине, с которыми встречался лично, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей — первый глава МИД ЛР Янис Юрканс.

«На лжи никто никогда ничего хорошего не создал»

— Народный фронт Латвии, одним из лидеров которого вы были, победил на выборах в Верховный Совет еще Латвийской ССР в 1990 году под лозунгами «Латвия – наш общий дом», «Едины для Латвии», сумев привлечь этим на свою сторону русских жителей, обещав им и равные права, и сохранение русского образования. Но это стало последним голосованием для примерно 800 тысяч русскоязычных (как и для автора этого интервью).

В октябре 1991 года, спустя полтора месяца после международного признания независимости (и Ельцин был первым — еще 24 августа, сразу после бесславного путча) большинство русскоязычных сделали негражданами, лишив всех политических и многих экономических прав. В знак протеста вы, как известно, ушли с поста министра иностранных дел. Могла ли Латвия, начав свою новейшую историю с обмана, претендовать на успех?

— Ответ уже кроется в вашем вопросе. Конечно, на лжи никто никогда ничего хорошего не создал. Тем более, в Латвии, где в то время было почти 50 на 50 латышей и русскоговорящих. Когда лишили большинство русских людей политических и экономических прав, партии власти начали тащить страну назад и удерживать ее во вчерашнем дне. И это продолжается почти 30 лет. Почему мы это делаем? Потому что наши правящие политики никогда не понимали мир и веяния времени. Им было выгодно твердить лишь о тяжелом прошлом, оккупации, как о причине всех проблем, с выгодой для себя постоянно окучивая эту тему. Неграждан считали чужими. Многие чужими и стали. (По недавнему совместному исследованию Gallup Internatinal и «Ромир», Латвия по индексу эффективности правительства заняла последнее место из 52 стран мира. — Прим. ФАН).

— Как говорил мне в августовские дни 1991 года видный латышский публицист Виктор Авотиньш, стоявший тоже у истоков Народного фронта, новая власть принялась за прихватизацию, и русский интеллект, понятно, в этом деле ей был не нужен. Но и после того, как все было прихвачено или разрушено, с русскими делиться властью никто из правящих не собирался и не собирается, хотя доля русскоязычных в Латвии и сейчас составляет примерно 40 процентов.

— Когда я еще был в правительстве, думал, что мы присоединяемся к Европе, подписал в 1992 году договор с Евросоюзом о торговле и сотрудничестве. Мне казалось, что Латвия будет следовать европейским демократическим традициям и ценностям. Я надеялся, что наше возможное членство в ЕС и НАТО поможет сделать законодательство Латвии более демократичным, а процесс приватизации — более прозрачным, и мы станем следовать скандинавской модели демократии.

Но этого не произошло, потому что Европе и всему миру никакого особого интереса к нам не было. Едва после развала СССР закончилась холодная война, как через короткое время началась новая.

Запад считал, что раз Россия проиграла холодную войну, с ней можно не считаться. Это быстро поняли и в Латвии, что русских здесь никто защищать не будет. Самое главное было захватить экономическую власть и обкрадывать страну в законом установленном порядке. А законы писали те, лозунг которых был: «Латвию — латышам!»

Появившиеся местные олигархи не реагировали на антидемократические и антирусские решения, на разницу политических и экономических прав граждан и неграждан. Нувориши за украденные у народа деньги покупали и продолжают покупать политиков всех мастей.

— Ничего личного — чисто бизнес…

— Да. Так вели себя не только латышские предприниматели, но и русские бизнесмены и банкиры. И еще такой момент: русские всегда были расколоты, не было какой-то единой партии или движения, которое отстаивало бы последовательно интересы русскоязычных граждан и неграждан.

Западу и России было не до Латвии

— В 1998 году мы — «Согласие», «Равноправие» и Соцпартия — создали мощное объединение ЗаПЧЕЛ («За права человека в единой Латвии», прорусский союз сил. — Прим. ФАН). На выборах в 2002 году мы получили 25 мандатов (из 100-местного сейма. — Прим. ФАН),— продолжает Юрканс. — Такую политическую силу держать в послушании было сложно, поэтому банкиры нас и раскололи.

Европу тоже не волновали проблемы наших нацменьшинств, потому что у нее самой начинали обостряться эти вопросы, а еще проблемы с беженцами, то же Косово. В Европе были точки, где лилась кровь и гибли люди, а в Латвии «демократизация» протекала мирно.

Ну, приезжал Макс ван дер Стул (Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств с 1993 по 2001. — Прим. ФАН), ну, говорил, что принятый закон о гражданстве в старой Европе не пройдет. Перефразируя Александра Сергеевича, «чтоб не измучилось дитя, учил нас демократии шутя».

В 2004 году, когда нас приняли в Евросоюз и НАТО, оплоты демократии, устои старого миропорядка рухнули. До этого ведь произошел сумасшедший теракт в Нью-Йорке (11 сентября 2001 года, когда в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Манхэттене таранили самолеты с пассажирами, которые захватили террористы запрещенной в РФ «Аль-Каиды»1. — Прим. ФАН). И уже было не до нарушений прав человека в Латвии.

И потом мы послушно присоединились к незаконному вторжению США в Ирак. Поэтому нам никто не мешал стать мстительными националистами.

В то же время и какой-то существенной поддержки со стороны Москвы русскоязычные все это время тоже не чувствовали. Защита соотечественников — дело самих соотечественников.

Понятно, в России масса собственных проблем, но надежда все же была на Россию-матушку. Как шутил один посол России в Латвии: обещали помочь, еще поможем.

Многие русские здесь считают, что экономическими санкциями можно было бы добиться для русских в Латвии хотя бы возможности голосовать на муниципальных выборах (в Эстонии неграждане таким правом наделены, как и русских школы никто закрывать не собирается. — Прим. ФАН). Но тогда отговаривались тем, что сокращение, например, российского транзита, ударит по русским людям, связанным с этой сферой.

— Лишь сейчас же грузопотоки переводятся Россией в свои порты. Потому что и целесообразно, и ответ на присоединение к экономическим санкциям Запада против России…

— Именно так.

«Членство в Евросоюзе довело Латвию до разбитого корыта»

— В 2004 году Латвия вступила в Евросоюз. В референдуме по этому поводу сотни тысяч неграждан, естественно, участия не принимали. Чем обернулось для страны членство в новом Союзе со столицей не в Москве, а в Брюсселе?

— Нам говорили, что членство в Евросоюзе — не самоцель, а средство для улучшения благосостояния народа, для европеизации страны. Но за время этой «европеизации» Латвия потеряла чуть ли не полмиллиона населения страны (это из двух-то миллионов. — Прим. ФАН). Почти уничтожено наше сельское хозяйство, на сегодня уже разрушена банковская система…

Короче, наше членство в ЕС довело страну до разбитого корыта. Жизненный уровень, социальные выплаты, медицина, образование — все пошло крахом. Власть стала обращаться с нами, как с «оккупированным племенем». Сами они посылают детей учиться на Запад, лечиться тоже ездят туда, а здесь «оккупированное племя» пусть довольствуется всем второсортным.

Я уже не говорю о том, в каком состоянии наука. Завалили все! А демография такая, что специалисты пророчат, что лет через 50 здесь вообще некому будет жить.

Рабочей силы не хватает уже сейчас, без гастарбайтеров не обойтись. Они постепенно уже появляются.

А что творится с внешней политикой? Мы же все это время обращались с Россией как с идеологической куклой, а не как с реальным соседом, бок которого мы будем чувствовать всегда. Многие годы мы считали, что география — наше единственное полезное ископаемое. Но ныне и глава МИД, и премьер заявляют, что Латвия больше не является мостом между Востоком и Западом. А чем она тогда является?

Смотрите, сколько лет прошло, а мы все еще копаемся в «мешках КГБ», объясняем, что все плохо, потому что виновата «оккупация», потому что у нас слишком много чекистов, коммунистов, дошли уже до комсомольцев.

А кто крадет ежегодно миллиарды в Латвии? Ведь комиссия Евпропарламента, расследовавшая коррупцию в странах ЕС, пришла к выводу, что в Латвии воруют ежегодно от 3,5 до 5 миллиардов евро при госбюджете в 8,5 миллиарда. Как у Хазанова: знаем, сколько украли, знаем, кто крадет, доказать не можем, читай — не хотим, так что виновных и нет.

НАТО, пушечное мясо и новый миропорядок

— В 2004 году Латвия с активной помощью президентши Вайры Вике-Фрейберги, канадской пенсионерки и этнической латышки, чья семья бежала из Риги с отступающими гитлеровцами, вступила в НАТО. Она защитит?

— Той же НАТО, к слову, пофиг, коррумпирована Латвия или нет. Платите свои 2 процента, и, возможно, 5-й параграф прикроет вас в час Х. Наши и натовские генералы готовятся к вчерашним войнам. А попробуй что-нибудь скажи против, так тебя причислят к подрывателям государственных устоев, посадят в тюрьму, как Гапоненко. Многие уже запуганы, между прочим. Мне часто говорят, а ты не боишься так открыто высказываться? За тобой, наверняка, следят. В общем, создается этакое государство страха, демонизирующее Россию и Путина.

Сегодня, если, допустим, Россия захотела бы нас «оккупировать», то достаточно было бы взорвать одну подводную лодку в Рижском заливе, чтобы вызвать такое цунами, что от Латвии и мокрого места не осталось бы.

Создана такая разрушительная техника, что танками никто воевать не будет. Вот ведь во время военных учений «Запад-2017» российские корабли, находящиеся в заливе, вырубили на пару часов телефонные башни в районе Курземе (западная область Латвии. — Прим. ФАН). Мобильники не работали.

А ведь имеются и бомбы, от взрыва которых в радиусе 100 км вырубится все электричество, мобильная связь, компьютеры. Жизнь и коммуникации будут парализованы.

Технологии сейчас ушли далеко вперед, но у нас, похоже, этого не хотят понять. Поехали в Америку, Трамп (президент США. — Прим. ФАН) сказал, что у него самое хорошее оружие, покупайте у нас. Ну, и будут покупать, а США — сбывать нам старье. И присылать сюда старых военных, которые будут нас тренировать к вчерашней или даже позавчерашней войне. А на те деньги, которые мы платим за старье, Америка развивает современное оружие.

— Латвию, похоже, могут вновь превратить в полигон боевых действий, алатышей – в пушечное мясо. Да и неграждане в этой рубке явно не выживут. А оно, как говорится, нам надо?

— Мы заложники миропорядка, начавшегося в 1998 году с бомбежек Белграда, когда Запад взял курс и на изоляцию России.

А кризис в отношениях наступил, когда американцы начали откалывать Украину от России, понимая, что без Украины стать евроазиатским гегемоном Россия не сможет. Но откалывание привело и к Крыму, и к Донбассу, и ко всему остальному.

Упрекают Россию еще и за войну с Грузией, умалчивая о том, что ее развязал западный ставленник Саакашвили (президент Грузии в 2008 году. — Прим. ФАН), начав обстреливать российских миротворцев, стоявших на границе с Южной Осетией. И расследование международной комиссии на сей счет имеется.

Или взять Украину, майдан. Когда в Вильнюс пригласили этого жулика Януковича (экс-президент Украины. — Прим. ФАН) в 2013 году подписывать ассоциированный договор с ЕС, что, они не знали о его делишках? Или не понимали, что Украина вообще не готова к вступлению в Евросоюз? Просто нужно было спровоцировать Россию.

— А как вам перевод лишь на латышский язык обучения и билингвальных школ в Латвии? Задумано явно не случайно: осенью – выборы в сейм.

— Вся эта реформа образования, конечно, от начала и до конца политизирована. Не было бы этой проблемы, если бы в государстве соблюдался закон о языке. Там все есть. Существующие билингвальные школы, в которых 60 процентов предметов преподаются на латышском, вполне себя оправдали. Я не вижу здесь проблемы. Но мы хотим ее создать. Иначе с чем идти на выборы? Что еще правящие могут предложить избирателю? Заставят русских любить Латвию по-латышски?

— Отвлечь латышского избирателя от существующих проблем национальной картой очень даже хорошо удается. Латышей вновь призывают объединиться против «русской угрозы».

— Послушная и, считаю, антигосударственная внешняя политика Эдгара Ринкевича (действующий глава МИД Латвии. – Прим. ФАН), выдавливание русских денег из Латвии приведут к дальнейшему обнищанию страны.

Президент Трамп на недавней встрече с Балтийскими президентами утверждал, что Латвия привлекательная страна для инвестиций. Интересно, сколько и в какие отрасли американцы собираются вложить в Латвию при политике Трампа — «America first»?

Когда же наш президент гордо заговорил об инвестициях латвийских предпринимателей в США, я подумал, что парень что-то не то съел.

Полагаю, что новый сейм, который изберут этой осенью, четыре года (срок действия парламента в Латвии между выборами. — Прим. ФАН) не продержится. Я предвижу большой экономический и политический кризис в Латвии примерно к 2020 году.

Горбачев, Ельцин и Путин – российский Штирлиц

— Вы встречались с Горбачевым, Ельциным и Путиным. Что отличает этих лидеров?

— Когда я встречался с Горбачевым в сентябре 1991 года, и мы подписывали договор о дипломатических отношениях еще с Советским Союзом, у меня сложилось впечатление, что он понял, что наделал, какие ошибки допустил. Он казался очень подавленным и несчастливым человеком, который осознал, что прежнее разломал, а новое — не создал. Эту большую махину — Советский Союз — он бросил себе на ноги и находился в полной растерянности.

А Ельцину в Латвии должны памятник поставить. Он нам помогал добиться независимости, чтобы стать президентом независимой большой России. Остальное его не интересовало.

— Но через несколько лет он понял, что может статься и с Россией?

— Не думаю, что понял. Он работал на обогащение своего окружения — Березовский, Абрамович… Не хочу сказать, что он спился, но под конец своей жизни был очень неадекватным. Хотя войдет в историю, как человек, который нам очень помог в развале Советского Союза.Ельцин подорвал веру русских людей в рынок и демократию.

— А был ли у Советского Союза шанс на реформирование?

— Думаю, нет. Китайский вариант здесь не подошел бы — для этого нужен другой менталитет, и Китай не так слеплен, как был Советский Союз. Китай всегда оставался Китаем и никогда, насколько мне известно, другие страны к себе не присоединял.

— Я бы отметил, что верхушка партийная себя полностью изжила, идеология совершенно не работала, как и многое другое…

— Почему Горбачев попал в такую ловушку? Потому что экономически Союз уже не тянул. Брежнев пропил страну. И было понятно, что государство дальше не сможет существовать. Поэтому Горбачев стал разъезжать по западным странам, обещать «золотые горы». Он понравился Западу тем, что убрал страх перед Советским Союзом. Гласность, перестройка, объединение Германии — все это сделало свое дело…

— И разоружение, и сдача Бакатиным (последним председателем КГБ) системы прослушки в строящемся новом здании посольства США, и чуть ли не вывод всех зарубежных разведчиков… Этакая дружба взасос с Америкой и Западом. Советский Союз вскрылся с потрохами, а те ребята одобрительно хлопали по плечу сперва Горбачева, а потом и Ельцина…

— К слову, помните, какую речь толкнул Ельцин в 1992 году в Конгрессе США? Чуть ли не руки целовал американцам.

— И отдал недра России в концессию американсим и транснациональным компаниям… А Путин все вернул назад. Чем стал, в том числе, плох для Запада…

— С Путиным я несколько раз встречался, у него очень своеобразная аура, так и просится сравнение со Штирлицем: «Я знаю, как, но вам этого не скажу, а потом, когда сделаю, сами увидите».

— То есть от Путина можно всегда ожидать неожиданных шагов?

— Абсолютно. Кто ожидал, что с Крымом он так вежливо обойдется?

Помню, перед сочинской Олимпиадой он в одном интервью говорил примерно следующее: что у русского, которому не больно за Крым, нет сердца, а у того русского, который думает, что Крым можно возвратить, у него нет мозгов…

Но буквально через два месяца Крым, как говорилось, «возвратился в родную гавань».Потому что стало понятно, что та власть, которая была избрана на площади в Киеве, выглядела и пахла, как фашисты, что они вместе с американцами войдут в Крым и изгонят из Севастополя российскую военно-морскую базу.

— Отправив перед этим еще не одну сотню людей на небеса…

— Первый указ как раз был таким, что вся Украина переходит на национальный язык. А в Крыму, где 90 процентов русских, конечно, было бы кровопролитие.

— Нынешнее беспрецедентное давление на Россию понятно. Все эти фейковые пропагандистские трюки со Скрипалями, химатакой в Сирии, обвинения в «оккупации» Крыма и Донбасса - лишь повод для экономической и политической войны со страной, которая претендует на многополярность и решение мировых проблем не по праву сильного, а по праву. Как, на ваш взгляд, будет развиваться противостояние Запада с Россией?

— Нынешнее противостояние — самое опасное, потому что все понимают, чем это может грозить всему миру. Противостояние времен первой «холодной войны» ни в какое сравнение не идет. Во времена Карибского кризиса Хрущеву и Кеннеди удалось договориться, и паритет этот сохранялся долгие годы.

А сейчас самое страшное, что образ русского испохаблен на Западе, что все русское — это плохо, Россия – зловещая страна. И все эти «новички», Грузия, Украина — все играет на тот образ, который слепили, чтобы объединиться против России и начать душить этого «демона». Но, по-моему, зубы лишь обломают.

Запад никогда не понимал Россию. Помните, как Черчилль (Уинстон Черчилль, премьер Великобритании в 1940–1945 и 1951–1955 годах. — Прим. ФАН) говорил, что «Россия — это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость»?

— Интересно, Борис Джонсон и Тереза Мэй знают хотя бы эту цитату своего великого предшественника?

— Если нет, то им следовало бы почитать. Когда-то на Западе говорили, что они борются против зловещей коммунистической системы. А сегодня против кого они борются? В России такой же капитализм, как и у них. Значит, против русских, как таковых?

— За новые рынки, «Америка ферст» — все по классике империализма…

— Да, конечно. Но такая политика расколет Европу еще больше. Кому, например, нужен сжиженный американский газ, когда Россия предлагает в два раза дешевле? Разве что Грибаускайте (Даля Грибаускайте, президент Литвы. — Прим. ФАН).

А мы ведь ничего не сказали о сотрудничестве России с Китаем, Турцией, Ираном, Индией, возросшем авторитете Москвы не только на Ближнем Востоке…

Да, России будет тяжело, и уже непросто экономически. Но задушить Россию никто никогда не смог и не сумеет.

1 Организация запрещена на территории РФ.