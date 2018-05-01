«Леночка, прощай»: Литвинова сообщила о смерти актрисы Величко

Москва, 1 мая. Режиссер и продюсер Рената Литвинова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила о смерти советской и российской актрисы театра и кино Елены Величко.

«Леночка Величко — прощай… актриса театра мимики и жеста, прообраз ЯИ из моей повести «Обладать и принадлежать», по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих». RIP фото Сергея Соловьева», — написала Литвинова.

Величко сыграла в таких фильмах, как «Семь стариков и одна девушка», «Последний жулик» и других.