Меню
Происшествия
«Леночка, прощай»: Литвинова сообщила о смерти актрисы Величко
Общество
Ливень, локальный патриотизм и монстрация: как прошел петербургский Первомай
Следующая новость
Загрузка...

    «Леночка, прощай»: Литвинова сообщила о смерти актрисы Величко

    54

    «Леночка, прощай»: Литвинова сообщила о смерти актрисы Величко

    Москва, 1 мая. Режиссер и продюсер Рената Литвинова на своей странице в социальной сети Instagram сообщила о смерти советской и российской актрисы театра и кино Елены Величко.

    «Леночка Величко — прощай… актриса театра мимики и жеста, прообраз ЯИ из моей повести «Обладать и принадлежать», по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих». RIP фото Сергея Соловьева», — написала Литвинова.

    Величко сыграла в таких фильмах, как «Семь стариков и одна девушка», «Последний жулик» и других.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.