«Леночка, прощай»: Литвинова сообщила о смерти актрисы Величко

Леночка Величко - прощай...актриса театра мимики и жеста прообраз ЯИ из моей повести «Обладать и принадлежать» , по которой Валерий Тодоровский снял фильм «Страна глухих» RIP фото Сергея Соловьева

