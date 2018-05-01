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В ДНР опасаются провокаций ВСУ после смены формата военной операции
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    В ДНР опасаются провокаций ВСУ после смены формата военной операции

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    В ДНР опасаются провокаций ВСУ после смены формата военной операции

    Донецк, 1 мая. После смены Киевом формата военной операции в Донбассе украинские силовики могут устраивать провокации с обстрелами из танков и артиллерии населенных пунктов Донецкой народной республики.

    По словам заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, «со сменой формата военной операции ничего не поменялось, обстрелы продолжаются, даже усилились».

    Замком отметил, что утром во вторник по окраинам населенного пункта Горловка было выпущено 10 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра.

    Басурин также считает, что украинские силовики будут имитировать обстрелы украинских позиций, предшествующие нанесению якобы ответных, но на самом деле террористических и провокационных ударов по населенным пунктам ДНР.

    Эдуард Басурин

    Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе 30 апреля сменится Операцией объединенных сил (ООС),

    Автор: Тимур Румянцев
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