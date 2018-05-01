Четверых россиян наградили орденом Восходящего солнца Японии

Токио, 1 мая. Четверо граждан РФ были удостоены ордена Восходящего солнца в Японии. Их имена были отмечены правительством страны в списке награжденных.

В частности, японским орденом был отмечен российский врач-педиатр, академик РАМ и РАМН, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Александр Румянцев, а также член Совфеда и глава группы по сотрудничеству СФ с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.

Глава Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова также была удостоена ордена Восходящего солнца четвертой степени.

Орденом шестой степени наградили российского флориста и преподавателя школы икебана «Согэцу» в Южно-Сахалинске Александру Кудряшову.