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Четверых россиян наградили орденом Восходящего солнца Японии
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    Четверых россиян наградили орденом Восходящего солнца Японии

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    Четверых россиян наградили орденом Восходящего солнца Японии

    Токио, 1 мая. Четверо граждан РФ были удостоены ордена Восходящего солнца в Японии. Их имена были отмечены правительством страны в списке награжденных.

    В частности, японским орденом был отмечен российский врач-педиатр, академик РАМ и РАМН, гендиректор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева»  Александр Румянцев, а также член Совфеда и глава группы по сотрудничеству СФ с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.

    Глава Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова также была удостоена ордена Восходящего солнца четвертой степени.

    Орденом шестой степени наградили российского флориста и преподавателя школы икебана «Согэцу» в Южно-Сахалинске Александру Кудряшову.

    Автор: Алексей Громов
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