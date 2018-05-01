Непростой «безвиз»: украинцев заставят платить за въезд в страны Евросоюза



Киев, 1 мая. Евросоюз решил ограничить въезд для граждан Украины. Для того, чтобы путешествовать по территории ЕС в рамках безвизового режима, которым не устает хвастаться президент страны Петр Порошенко, украинцам необходимо будет получать платные разрешения.

Информация о нововведениях появилась сегодня на официальном сайте Совета Евросоюза. Согласно сообщению, лицам, которые путешествуют без виз, необходимо будет получить предварительное разрешение на поездку. Для этого им нужно будет заранее заполнить заявление-анкету через интернет, и заплатить 7 евро. При этом даже полученное разрешение не будет гарантировать беспрепятственного въезда украинцам на территорию ЕС. Окончательное решение будет принимать пограничник.

Эта мера вводится в рамках единой общеевропейской системы и позволит проводить предварительную проверку граждан третьих стран, которые пытаются въехать в Шенгенскую зону по условиям безвизового режима.

Сообщается также, что разрешение на въезд будет действовать три года или до окончания срока действия заграничного паспорта или другого документа, зарегистрированного при оформлении заявки, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Вступить в силу новые правила должны после одобрения Европарламентом, а затем утверждения в Совете ЕС.

Напомним, в середине февраля появились сообщения о резком сокращении путешествующих по «безвизу» граждан Украины, а затем посол Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли не исключил возможности появления оснований для отмены введенного в прошлом году безвиза с Украиной.

«Если Украина отступит по отношению к самым важным требованиям, например, в вопросе управления миграцией или границами, верховенства права, тогда могут возникнуть проблемы. Но я не вижу ни одной причины, почему так могло бы произойти», — уточнил Мингарелли.

20 февраля глава МИД Украины Павел Климкин также заявил о возможном отмене «безвиза» для Украины из-за невыполнения Украиной требований об ассоциации.

Кроме того, по его словам, отмена безвизового режима Украины с Евросоюзом станет возможной и в случае увеличения миграционного потока из Украины.

"Если миграционный поток из Украины увеличится во много раз, то, конечно, будет рассмотрение, почему это происходит. Тогда будем разговаривать с Европейской комиссией, с отдельными странами. На этом этапе все уладим", – заявил он в эфире местного телеканала «1+1».

В этой связи министр призвал украинцев не пользоваться безвизовым режимом для того, что работать. «Приезжайте, смотрите на ситуацию. Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться. Как и наши, кстати», — заметил Климкин.

Стоит отметить, что безвизовый режим с Евросоюзом остается главным поводом для хвастовства киевских властей. 5 января Петр Порошенко в очередной раз напомнил о нем и «навсегда попрощался с Россией».