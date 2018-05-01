Премьер и министр обороны Израиля получили право объявлять войну

Тель-Авив, 1 мая. Парламент Израиля уполномочил премьера и министра обороны страны проводить крупные военные операции и объявлять войну, сообщает пресс-служба законодательного органа.

«В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принимать решение об объявлении войны», — цитирует ТАСС выдержку из текста.

Тем не менее, главам правительства и министерства обороны Израиля необходимо обосновать свое решение и озвучить его. Эти положения будут запротоколированы.

В остальных случаях решение о начале войны или военной операции будет принимать узкий военно-политический кабинет.

Ранее сообщалось, что парламент Израиля может разрешить премьеру объявлять войну.