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Премьер и министр обороны Израиля получили право объявлять войну
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    Премьер и министр обороны Израиля получили право объявлять войну

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    Премьер и министр обороны Израиля получили право объявлять войну

    Тель-Авив, 1 мая. Парламент Израиля уполномочил премьера и министра обороны страны проводить крупные военные операции и объявлять войну, сообщает пресс-служба законодательного органа.

    «В экстренных случаях, когда нет возможности дожидаться созыва необходимого кворума членов кабинета, премьер-министр и министр обороны смогут вдвоем принимать решение об объявлении войны», — цитирует ТАСС выдержку из текста.

    Тем не менее, главам правительства и министерства обороны Израиля необходимо обосновать свое решение и озвучить его. Эти положения будут запротоколированы.

    В остальных случаях решение о начале войны или военной операции будет принимать узкий военно-политический кабинет.

    Ранее сообщалось, что парламент Израиля может разрешить премьеру объявлять войну. 

    Автор: Алексей Громов
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